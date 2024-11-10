https://ria.ru/20241110/prazdnik-1982184057.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 10 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 10 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают 10 ноября в России и в мире

В мире 10 ноября 2024 года отмечают день молодежи и бухгалтера, а в России чествуют сотрудников внутренних дел. Какой сегодня праздник по календарю:... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:00

2024-11-10T06:00

2024-11-10T06:00

россия

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праздники

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В мире 10 ноября 2024 года отмечают день молодежи и бухгалтера, а в России чествуют сотрудников внутренних дел. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. Наши предки в этот день чтили Макошу - покровительницу женщин. Что можно делать в этот день по народным поверьям, а что нельзя, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел, православные чтут Параскеву Пятницу, а в мире празднуют Всемирный день молодежи.Профессиональный праздникДень сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (утвержден указом Президента РФ от 13 октября 2011 г. N 1348 "О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации") . До 2011 года праздник назывался День милиции. В 1715 году российский император Петр I создал службу охраны порядка, которую назвал “полиция” (в переводе с греческого “управление государством”), которая в 1917 году была переименована в милицию. За годы существования структуры было создано много ее различных специализированных видов: железнодорожная, ведомственная, водная, уголовно-розыскная и прочие.Церковный праздник10 ноября православные вспоминают о нескольких святых и великомучениках:Вмц. Параске́вы, нареченной Пятница (III)мчч. Тере́нтия и Неони́ллы и чад их Сарви́ла, Фота, Феоду́ла, Иера́кса, Нита, Ви́ла и Евни́кии (249–250)прп. Стефа́на Савваита, творца канонов (IX)свт. Арсе́ния I, архиепископа Сербского (1266)прп. И́ова, игумена Почаевского (1651)свт. Дими́трия, митрополита Ростовского (1709)Прп. Фео́фила Киевского, Христа ради юродивого (1853)мчч. Африка́на, Тере́нтия, Макси́ма, Помпи́я (Пу́блия) и иных 36-ти (III)сщмч. Кириа́ка, патриарха Иерусалимского (363)прп. Иоа́нна Хозеви́та, епископа Кесарийского (VI)сщмч. Неофи́та, епископа Урбнисского (VII) (Груз.)прп. Арсе́ния Каппадокийского, архимандрита (1924)Сщмч. Иоа́нна Виленского, пресвитера (1918)прмч. Геннадия (Парфентьева), архимандрита (1919)Народный праздникВ народе 10 ноября отмечается день Параскевы Пятницы - христианской мученицы, жившей в III веке. Православный праздник на Руси соединился с культом Макоши - божества, покровительствующего женщинам и матерям, днем поклонения которой считалась пятница. Всю неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой, а святую считали покровительницей семьи и брака. Девушки ей задавали вопрос, как найти жениха, просили помочь выйти замуж и жить счастливо, молились о защите от болезней и домашнем благополучии. В этот день не работали, особенно нельзя было прясть нитки и стирать. Зато, разрешалось мять и трепать лен, девушки хвастались своим мастерством и показывали лен-первак своим подругам и будущим свекровям.Какой сегодня праздник в миреПамятные даты в истории1804 - открылся первый в Москве городской водопровод.1906 - началась аграрная реформа П.А. Столыпина.1992 - вступил в силу Договор об обычных вооружениях в Европе.2005 - европейский зонд “Венера-экспресс” стартовал к Венере.ИмениныВ этот день именины празднуют:Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241106/prazdnik-1829895440.html

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россия, в мире, праздники