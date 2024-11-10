Какой сегодня праздник: что отмечают 10 ноября в России и в мире
© iStock.com / jacoblundКакой сегодня праздник 10 ноября
© iStock.com / jacoblund
Какой сегодня праздник 10 ноября
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В мире 10 ноября 2024 года отмечают день молодежи и бухгалтера, а в России чествуют сотрудников внутренних дел. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. Наши предки в этот день чтили Макошу - покровительницу женщин. Что можно делать в этот день по народным поверьям, а что нельзя, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел, православные чтут Параскеву Пятницу, а в мире празднуют Всемирный день молодежи.
Профессиональный праздник
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (утвержден указом Президента РФ от 13 октября 2011 г. N 1348 "О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации") . До 2011 года праздник назывался День милиции. В 1715 году российский император Петр I создал службу охраны порядка, которую назвал “полиция” (в переводе с греческого “управление государством”), которая в 1917 году была переименована в милицию. За годы существования структуры было создано много ее различных специализированных видов: железнодорожная, ведомственная, водная, уголовно-розыскная и прочие.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПапка с Присягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Папка с Присягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Церковный праздник
10 ноября православные вспоминают о нескольких святых и великомучениках:
сщмч. Неофи́та, епископа Урбнисского (VII) (Груз.)
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01
Народный праздник
В народе 10 ноября отмечается день Параскевы Пятницы - христианской мученицы, жившей в III веке. Православный праздник на Руси соединился с культом Макоши - божества, покровительствующего женщинам и матерям, днем поклонения которой считалась пятница. Всю неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой, а святую считали покровительницей семьи и брака. Девушки ей задавали вопрос, как найти жениха, просили помочь выйти замуж и жить счастливо, молились о защите от болезней и домашнем благополучии. В этот день не работали, особенно нельзя было прясть нитки и стирать. Зато, разрешалось мять и трепать лен, девушки хвастались своим мастерством и показывали лен-первак своим подругам и будущим свекровям.
День сотрудника органов внутренних дел в России
6 ноября, 12:11
Какой сегодня праздник в мире
- Всемирный день молодежи. Был утвержден в 1945 году на Всемирной конференции молодежи, проходившей в Лондоне. Всемирный совет молодежи был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом и объединил более 30 млн человек по всему миру.
- Международный день бухгалтерии. Не смотря на то, что во многих странах установлены национальные профессиональные праздники бухгалтеров, было решено учредить отдельный, всемирный. На выбор даты повлияли события 10 ноября 1494, когда итальянец Лука Пачиоли опубликовал книгу “О счетах и других записях”, которая была посвящена бухгалтерскому делу.
© iStock.com / damircudicМолодые люди в осеннем парке
© iStock.com / damircudic
Молодые люди в осеннем парке
Памятные даты в истории
1804 - открылся первый в Москве городской водопровод.
1906 - началась аграрная реформа П.А. Столыпина.
1992 - вступил в силу Договор об обычных вооружениях в Европе.
2005 - европейский зонд “Венера-экспресс” стартовал к Венере.
Именины
В этот день именины празднуют:
Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.
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