https://ria.ru/20241121/prazdnik-1984695607.html

21 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 21 ноября в России и в мире по календарю

21 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На 21 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных и международных праздников. В России отмечают День военной присяги, День работника налоговых... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T06:00

2024-11-21T06:00

2024-11-21T06:00

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общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На 21 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных и международных праздников. В России отмечают День военной присяги, День работника налоговых органов и День бухгалтера, на эту дату выпадает Всемирный день телевидения и День отказа от курения. Какие еще сегодня праздники, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииПамятная дата в России – 21 ноября – День Военной присяги, установлена соответствующим законом, который подписалпрезидент Владимир Путин. Она призвана способствовать воспитанию молодых людей в духе патриотизма и служения Родине. День работника налоговых органовотмечается в соответствии с указом президента РФ №1868 от 11 ноября 2000 года. Профессиональный праздник в этот день у специалистов в области бухгалтерского учёта – День бухгалтера.Профессиональный праздникВ День работника налоговых органов 21 ноября поздравления принимают сотрудники всех подразделений Федеральной налоговой службы РФ. Ведомство осуществляет контроль за исполнением законодательства и обеспечение сбора налогов с физических лиц и организаций, использует передовые технологии и инструменты налогового администрирования, чтобы гражданам и бизнес-сообществу было проще взаимодействовать с государством.На государственном уровне профессионального праздника у специалистов по финансовой отчетности нет, но в День бухгалтера принято поздравлять всех работников, которые ведут подсчет расходов и доходов – бухгалтеров и аудиторов.Церковный праздникПравославные верующие 21 ноября отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (в народе его называют Михайлов день). Архангелу Михаилу молятся о защите от зла, болезней и бед. День считался указанием в сторону грядущего Собора всех Небесных Сил на Страшный суд.Народный праздникЭтот праздник на Руси всегда считался одним из веселых и сытных. Через неделю после Михайлова дня начинается Рождественский пост, поэтому принято было накрывать богатый стол с мясными блюдами и приглашать гостей. Еще обязательно старались задобрить дворового, оставляя в хлеву сытный ужин и произнося добрые слова в его адрес. В народе Михайлов день еще и считается последним, когда можно играть свадьбы. Нельзя было в этот день брать в руки острые предметы – резать ножом, колоть дрова, шить иглой, а еще запрещалось мыть голову. Считалось, кто в Михайлов день голову моет, тот весь ум может вымыть.Какой сегодня праздник в мире21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции от 17 декабря 1996 года. Телевидение валяется массовым средством распространения информации и важным инструментом ориентации и мониторинга общественного мнения.Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2024 году он приходится на 21 число. Главная цель – предупреждение об опасности табака, привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения, защита людей от табачного дыма. По данным ВОЗ, курение вызывает онкологические заболевания, приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы, убивает почти половину употребляющих его людей. Это одна из самых серьезных угроз для здоровья населения.Всемирный день приветствий придуман братьями Майклом и Брайеном Маккомак в 1973 году в США. Они разослали письма с приветствиями во все уголки мира с просьбой к адресатам поприветствовать и других людей. Во время конфликта Египта с Израилем эту идею поддержали свыше 180 стран. С тех пор ежегодно 21 ноября в мире проходит день приветствий, чтобы напомнить людям, как важно приветствовать друг друга, а решать конфликты можно посредством общения, а не силовыми методами.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 21 ноября в разные годы:1699 – Пётр I издал указ о рекрутской повинности.1783 – состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре.1877 – Томас Эдисон изобрел фонограф.1926 – в Витебске открылся Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа.1937 – состоялось первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.1965 – открылся Детский музыкальный театр в Москве (в наши дни – имени Натальи Ильиничны Сац).1991 – на базе АН СССР по указам президента РСФСР Бориса Ельцина создана современная Российская академия наук (РАН), а налоговая служба выделена из Министерства финансов.1998 – совершен первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.2019 – театру “Ленком” присвоено имя Марка Захарова –“Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“.Именины21 ноября день ангела празднуют:

https://ria.ru/20230613/prisyaga-1877843245.html

https://ria.ru/20241120/prazdnik-1832466860.html

https://ria.ru/20241120/mikhaylov-1908393215.html

https://ria.ru/20241120/televidenie-1832467332.html

https://ria.ru/20241120/kurenie-1831602464.html

https://ria.ru/20141121/1034162650.html

https://ria.ru/20241120/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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