https://ria.ru/20241120/prazdnik-1984647574.html

20 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 20 ноября в России и в мире по календарю

20 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

20 ноября 2024 года в России отмечают День работников российского транспорта, православные празднуют явление иконы Божией Матери “Взыграние Младенца”, а мировое РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:39

2024-11-20T12:39

2024-11-20T13:22

праздники

религиозные праздники

россия

общество

календарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984654367_0:203:3068:1930_1920x0_80_0_0_65e98c59f6ec49f699413895cdd0c412.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. 20 ноября 2024 года в России отмечают День работников российского транспорта, православные празднуют явление иконы Божией Матери “Взыграние Младенца”, а мировое сообщество - Всемирный день ребенка. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, международный, церковный, самые значимые исторические события, произошедшие 20 ноября, а также о чем говорят народные приметы, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России 20 ноября чествуют работников транспорта, а в мире - детских врачей-педиатров. В нашей стране больше никаких профессиональных праздников в этот день нет. Православные христиане чтут одну из самых любимых икон на Руси - “Взыграние Младенца”, а в народе вспоминают о Федоте-мученике и приметах, связанных с этим днем.Профессиональный праздник20 ноября в России принимают поздравления работники транспорта. День работника транспорта был утвержден Приказом Минтранса РФ № 300 от 10 августа 2020 года. До этого трудящиеся отмечали только свои узкопрофильные праздники: День железнодорожника, День автомобилиста, День работника гражданской авиации и прочие, а 20 ноября объединило все виды транспортной структуры. Дата была выбрана не случайно: в 1809 году император Александр I издал указ о создании первого в России государственного транспортного органа: Управления водных и сухопутных коммуникаций.Церковный праздникПравославные христиане в этот день чтут святых и мучеников:Мчч. в Мелити́не: Иеро́на, Иси́хия, Ника́ндра, Афана́сия, Ма́манта, Вара́хия, Каллини́ка, Феаге́на, Ни́кона, Ло́нгина, Фео́дора, Вале́рия, Ксанфа, Феоду́ла, Каллима́ха, Евге́ния, Феодо́ха, Остри́хия, Епифа́ния, Максимиа́на, Дуки́тия, Клавдиа́на, Фео́фила, Гига́нтия, Дорофе́я, Феодо́та, Кастри́кия, Аники́ты, Феме́лия, Евти́хия, Иларио́на, Диодо́та и Амони́та (III)прп. Ла́заря Галиси́йского, иеромонаха (1053)Прп. Зоси́мы Ворбозо́мского (ок. 1550)Обре́тение мощей прп. Кирилла Новоезе́рского (Новгородского) (1649)мч. Феодо́та Анкирского, корчемника (303)мчч. Меласи́ппа, Каси́нии и сына их, Антони́на(363)мчч. Авкта, Таврио́на и Фессалоники́иСщмчч. Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила Адамонтова, Алекса́ндра Ильинского, Алекса́ндра Курмышского, Михаила Гусева, Алекса́ндра Крылова, Николая Романовского, Алекси́я Молчанова, Павла Борисоглебского, Васи́лия Краснова, Павли́на Старополева, пресвитеров, Иоа́нна Мошкова и Вениами́на Владимирского, диаконов, мч. Николая Филиппова, мц. Елисаветы Сидоровой (1937)сщмчч. Се́ргия (Зверева), архиепископа Елецкого, Николая Троицкого, пресвитера и мч. Гео́ргия Юренева (1937)Обре́тение мощей сщмч. Константина (Голубева), Богородского, пресвитера (1995)А также отмечают день Иконы Божией Матери: Взыграние (Угрешская) (1795).Народный праздникВ народе 20 ноября называют Федотов день. Это один из 30 христианских мучеников, который был обезглавлен в III веке за то, что не отрекся от веры. На Руси Федот считался покровителем женского рукоделия, в это время женщины садились за прядение, а перед началом работы просили у него благословения.“Федот лед ведет” - во второй половине ноября обычно начинался ледостав, это означало не только начало подледной ловли рыбы, но и возможность передвигаться по замерзшим водоемам: зимним дорогам. Именно по качеству ледяной корки и определяли, каким будет следующий год. Если на реке образовывались ледяные глыбы - лето сулило быть хлебным.Какой сегодня праздник в миреВ мире 20 ноября отмечаются:Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Именно в этот день в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребёнка. Дети - это самая уязвимая часть общества во всем мире, международный день ребенка призван объединить нации в стремлении позаботиться о них и их будущем.День педиатра неразрывно связан с Днем ребенка. Эти врачи первыми встают на защиту детского здоровья, начиная с рождения малыша.Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, World COPD Day). Его проводят ежегодно (с 2002 года) на второй или третьей неделе ноября в среду. В 2024 году - это 20 число. ХОБЛ включает в себя целый ряд заболеваний, связанных с нарушением проходимости воздуха из легких. По данным Всемирной организации здравоохранения, этой болезнью в мире страдают около 210 млн. человек, она занимает четвертое место среди основных причин смерти.День географических информационных систем (ГИС) (Geographic Information Systems Day - GIS Day). Каждый раз дата праздника меняется, в 2024 году он отмечается 20 ноября. В мире проводятся различные семинары, выставки, дни открытых дверей, чтобы повысить распространение географического знания среди студентов, школьников и непрофессионалов. Российские организации практически не участвуют в мероприятиях, в нашей стране есть свой праздник - День работников геодезии и картографии, который приходится на второе воскресенье марта.Памятные даты в истории1864 - были приняты судебные уставы Российской империи, началась судебная реформа.1945 - начало Нюрнбергского процесса (суда над военными преступниками фашистской Германии).1962 - окончание Карибского кризиса.1979 - произошло первое переливание искусственной крови.1985 - появилась Microsoft Windows 1.0.1990 - арестован серийный убийца Андрей Чикатило.2010 - в Лиссабоне завершился саммит НАТО, последний, в котором участвовала Россия.ИмениныВ этот день именины празднуют: Вениамин, Александр, Георгий, Валерий, Богдан, Егор, Кирилл, Алексей, Константин, Ян, Сергей, Илларион, Афанасий, Федот, Карина и Елизавета.

https://ria.ru/20241118/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241120/transport-1984635974.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241119/rebenok-1832460543.html

https://ria.ru/20171014/1506686346.html

https://ria.ru/20241120/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, религиозные праздники, россия, общество, календарь