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Какой сегодня праздник: что отмечают 18 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 18.11.2024 (обновлено: 15:52 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/prazdnik-1984060624.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 18 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 18 ноября
18 ноября 2024 года отмечается несколько праздников: свой день рождения празднуют Дед Мороз и Микки Маус, а в мире отмечается Всемирная неделя правильного... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:00
2024-11-18T15:52
россия
великий устюг
микки маус
дед мороз
оон
воз
уолт дисней
финляндия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. 18 ноября 2024 года отмечается несколько праздников: свой день рождения празднуют Дед Мороз и Микки Маус, а в мире отмечается Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю: профессиональный, международный, церковный. Что по народным поверьям можно делать в этот день и какие значимые исторические события произошли 18 ноября, - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России18 ноября 1868 года было создано Русское химическое общество по инициативе Д. И. Менделеева, а в 1916 году в этот день завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны - битва на Сомме, в которой погибло более миллиона человек. Расскажем, какие еще исторические события происходили в этот ноябрьский день и какие праздники отмечают в нашей стране и в мире.Профессиональный праздникВ России на 18 ноября не приходится ни одного профессионального праздника, зато дети всей страны отмечают День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге (вотчине знаменитого дедушки) наступает настоящая зима. На праздник к нему съезжаются коллеги из разных стран и родственники: Санта Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии, Паккайне из Карелии, Аяз Ата из Киргизии, Микулаш из Чехии, а также Лель, Баба Яга, Кикимора, Берендей и многие другие. Возраст зимнего волшебника неизвестен, но история его начинается с восточнославянского духа холода Трескуна, считается, что в качестве первого литературного персонажа Мороза Ивановича он появился в 1840 году, когда были опубликованы “Детские сказки дедушки Иринея” В. Одоевского.Церковный праздникПравославная церковь сегодня поминает:Мчч. Галактио́на и Еписти́мии (III)свт. Ио́ны, архиепископа Новгородского (1470)свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917)Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годовАпп. от 70-ти Патро́ва, Е́рма (Е́рмы), Лина, Га́ия и Филоло́га (I)свт. Григо́рия, архиепископа Александрийского(IX)Сщмч. Гаврии́ла Масленникова, пресвитера (1937)Народный праздник18 ноября (по старому стилю 5 ноября) в народе отмечают День Ионы, архиепископа Новгородского, который прославился тем, что организовывал приюты для детей-сирот и одиноких вдов, а также исцелял от различных болезней.В этот день девушки молили о скором выходе замуж и о счастливой семейной жизни: выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки и вещицы, сделанные своими руками. Считалось, что это привлечет жениха.Какой сегодня праздник в миреВ мире 18 ноября отмечают:Вceмиpный дeнь пpeдoтвpaщeния ceкcуaльнoй эксплуатации, жecтoкoгo oбpaщeния и нacилия нaд детьми, утвержден резолюцией ООН A/RES/77/8.По данным ООН: “Взрослые, перенесшие в детстве четыре или более эпизодов негативного детского опыта (включая физическое, сексуальное и психологическое насилие) в семь раз более подвержены риску участия в межличностном насилии в качестве жертвы или агрессора, и в тридцать раз более подвержены риску самоубийства”.Всемирную неделю повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (Всемирная неделя правильного использования антибиотиков). Инициирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году, с тех пор она проводится ежегодно и посвящена проблеме необоснованного применения антибиотиков, которое вызывает устойчивость человеческого организма к противомикробным препаратам и различным побочным эффектам.День Микки Мауса. Забавный персонаж из диснеевского мультфильма появился 18 ноября 1928 года. Мышонок сразу полюбился детям по всему миру, а до 1947 года его озвучивал лично Уолт Дисней.Памятные даты в истории1775 - издание манифеста о новом делении России на 50 губерний.1868 - основано Русское химическое общество.1870 - открылась первая официальная линия голубиной почты, которая связала Тур и Париж.1916 - завершилась битва на Сомме (Первая Мировая война), которая унесла жизни около миллиона человек.1920 - Наркомздрав и Наркомюст РСФСР совместно издали постановление о легализации абортов.1989 - началась бархатная революция в Чехословакии.ИмениныВ этот день именины отмечают: Тимур, Григорий, Тимофей, Галактион, Памфил, Гавриил и Тихон.
https://ria.ru/20241118/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241118/ded_moroz-1910217420.html
https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html
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РИА Новости
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россия, великий устюг, микки маус, дед мороз, оон, воз, уолт дисней, финляндия, праздники, религиозные праздники
Россия, Великий Устюг, Микки Маус, Дед Мороз, ООН, ВОЗ, Уолт Дисней, Финляндия, Праздники, Религиозные праздники

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 18 ноября

© iStock.com / Eva-KatalinДевушки общаются в кафе
Девушки общаются в кафе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / Eva-Katalin
Девушки общаются в кафе
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Оглавление
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. 18 ноября 2024 года отмечается несколько праздников: свой день рождения празднуют Дед Мороз и Микки Маус, а в мире отмечается Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю: профессиональный, международный, церковный. Что по народным поверьям можно делать в этот день и какие значимые исторические события произошли 18 ноября, - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

18 ноября 1868 года было создано Русское химическое общество по инициативе Д. И. Менделеева, а в 1916 году в этот день завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны - битва на Сомме, в которой погибло более миллиона человек. Расскажем, какие еще исторические события происходили в этот ноябрьский день и какие праздники отмечают в нашей стране и в мире.
Производственный календарь — 2024. Ноябрь
Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
Вчера, 10:49

Профессиональный праздник

В России на 18 ноября не приходится ни одного профессионального праздника, зато дети всей страны отмечают День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге (вотчине знаменитого дедушки) наступает настоящая зима. На праздник к нему съезжаются коллеги из разных стран и родственники: Санта Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии, Паккайне из Карелии, Аяз Ата из Киргизии, Микулаш из Чехии, а также Лель, Баба Яга, Кикимора, Берендей и многие другие. Возраст зимнего волшебника неизвестен, но история его начинается с восточнославянского духа холода Трескуна, считается, что в качестве первого литературного персонажа Мороза Ивановича он появился в 1840 году, когда были опубликованы “Детские сказки дедушки Иринея” В. Одоевского.
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
День рождения Деда Мороза
Вчера, 11:51

Церковный праздник

Православная церковь сегодня поминает:
Мчч. Галактио́на и Еписти́мии (III)
свт. Ио́ны, архиепископа Новгородского (1470)
свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917)
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов
Апп. от 70-ти Патро́ва, Е́рма (Е́рмы), Лина, Га́ия и Филоло́га (I)
свт. Григо́рия, архиепископа Александрийского(IX)
Сщмч. Гаврии́ла Масленникова, пресвитера (1937)
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01

Народный праздник

18 ноября (по старому стилю 5 ноября) в народе отмечают День Ионы, архиепископа Новгородского, который прославился тем, что организовывал приюты для детей-сирот и одиноких вдов, а также исцелял от различных болезней.
В этот день девушки молили о скором выходе замуж и о счастливой семейной жизни: выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки и вещицы, сделанные своими руками. Считалось, что это привлечет жениха.

Какой сегодня праздник в мире

В мире 18 ноября отмечают:
Вceмиpный дeнь пpeдoтвpaщeния ceкcуaльнoй эксплуатации, жecтoкoгo oбpaщeния и нacилия нaд детьми, утвержден резолюцией ООН A/RES/77/8.
По данным ООН: “Взрослые, перенесшие в детстве четыре или более эпизодов негативного детского опыта (включая физическое, сексуальное и психологическое насилие) в семь раз более подвержены риску участия в межличностном насилии в качестве жертвы или агрессора, и в тридцать раз более подвержены риску самоубийства”.
Всемирную неделю повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (Всемирная неделя правильного использования антибиотиков). Инициирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году, с тех пор она проводится ежегодно и посвящена проблеме необоснованного применения антибиотиков, которое вызывает устойчивость человеческого организма к противомикробным препаратам и различным побочным эффектам.
День Микки Мауса. Забавный персонаж из диснеевского мультфильма появился 18 ноября 1928 года. Мышонок сразу полюбился детям по всему миру, а до 1947 года его озвучивал лично Уолт Дисней.
© AP PhotoАмериканский карикатурист Уолт Дисней с одним из своих творений, Микки Маусом в Лондоне. 12 июня 1935 года
Американский карикатурист Уолт Дисней с одним из своих творений, Микки Маусом в Лондоне. 12 июня 1935 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
Американский карикатурист Уолт Дисней с одним из своих творений, Микки Маусом в Лондоне. 12 июня 1935 года. Архивное фото

Памятные даты в истории

1775 - издание манифеста о новом делении России на 50 губерний.
1868 - основано Русское химическое общество.
1870 - открылась первая официальная линия голубиной почты, которая связала Тур и Париж.
1916 - завершилась битва на Сомме (Первая Мировая война), которая унесла жизни около миллиона человек.
1920 - Наркомздрав и Наркомюст РСФСР совместно издали постановление о легализации абортов.
1989 - началась бархатная революция в Чехословакии.

Именины

В этот день именины отмечают: Тимур, Григорий, Тимофей, Галактион, Памфил, Гавриил и Тихон.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
6 ноября, 15:41
 
РоссияВеликий УстюгМикки МаусДед МорозООНВОЗУолт ДиснейФинляндияПраздникиРелигиозные праздники
 
 
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