https://ria.ru/20241118/prazdnik-1984060624.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 18 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 18 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 18 ноября

18 ноября 2024 года отмечается несколько праздников: свой день рождения празднуют Дед Мороз и Микки Маус, а в мире отмечается Всемирная неделя правильного... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:00

2024-11-18T06:00

2024-11-18T15:52

россия

великий устюг

микки маус

дед мороз

оон

воз

уолт дисней

финляндия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. 18 ноября 2024 года отмечается несколько праздников: свой день рождения празднуют Дед Мороз и Микки Маус, а в мире отмечается Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю: профессиональный, международный, церковный. Что по народным поверьям можно делать в этот день и какие значимые исторические события произошли 18 ноября, - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России18 ноября 1868 года было создано Русское химическое общество по инициативе Д. И. Менделеева, а в 1916 году в этот день завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны - битва на Сомме, в которой погибло более миллиона человек. Расскажем, какие еще исторические события происходили в этот ноябрьский день и какие праздники отмечают в нашей стране и в мире.Профессиональный праздникВ России на 18 ноября не приходится ни одного профессионального праздника, зато дети всей страны отмечают День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге (вотчине знаменитого дедушки) наступает настоящая зима. На праздник к нему съезжаются коллеги из разных стран и родственники: Санта Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии, Паккайне из Карелии, Аяз Ата из Киргизии, Микулаш из Чехии, а также Лель, Баба Яга, Кикимора, Берендей и многие другие. Возраст зимнего волшебника неизвестен, но история его начинается с восточнославянского духа холода Трескуна, считается, что в качестве первого литературного персонажа Мороза Ивановича он появился в 1840 году, когда были опубликованы “Детские сказки дедушки Иринея” В. Одоевского.Церковный праздникПравославная церковь сегодня поминает:Мчч. Галактио́на и Еписти́мии (III)свт. Ио́ны, архиепископа Новгородского (1470)свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917)Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годовАпп. от 70-ти Патро́ва, Е́рма (Е́рмы), Лина, Га́ия и Филоло́га (I)свт. Григо́рия, архиепископа Александрийского(IX)Сщмч. Гаврии́ла Масленникова, пресвитера (1937)Народный праздник18 ноября (по старому стилю 5 ноября) в народе отмечают День Ионы, архиепископа Новгородского, который прославился тем, что организовывал приюты для детей-сирот и одиноких вдов, а также исцелял от различных болезней.В этот день девушки молили о скором выходе замуж и о счастливой семейной жизни: выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки и вещицы, сделанные своими руками. Считалось, что это привлечет жениха.Какой сегодня праздник в миреВ мире 18 ноября отмечают:Вceмиpный дeнь пpeдoтвpaщeния ceкcуaльнoй эксплуатации, жecтoкoгo oбpaщeния и нacилия нaд детьми, утвержден резолюцией ООН A/RES/77/8.По данным ООН: “Взрослые, перенесшие в детстве четыре или более эпизодов негативного детского опыта (включая физическое, сексуальное и психологическое насилие) в семь раз более подвержены риску участия в межличностном насилии в качестве жертвы или агрессора, и в тридцать раз более подвержены риску самоубийства”.Всемирную неделю повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (Всемирная неделя правильного использования антибиотиков). Инициирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году, с тех пор она проводится ежегодно и посвящена проблеме необоснованного применения антибиотиков, которое вызывает устойчивость человеческого организма к противомикробным препаратам и различным побочным эффектам.День Микки Мауса. Забавный персонаж из диснеевского мультфильма появился 18 ноября 1928 года. Мышонок сразу полюбился детям по всему миру, а до 1947 года его озвучивал лично Уолт Дисней.Памятные даты в истории1775 - издание манифеста о новом делении России на 50 губерний.1868 - основано Русское химическое общество.1870 - открылась первая официальная линия голубиной почты, которая связала Тур и Париж.1916 - завершилась битва на Сомме (Первая Мировая война), которая унесла жизни около миллиона человек.1920 - Наркомздрав и Наркомюст РСФСР совместно издали постановление о легализации абортов.1989 - началась бархатная революция в Чехословакии.ИмениныВ этот день именины отмечают: Тимур, Григорий, Тимофей, Галактион, Памфил, Гавриил и Тихон.

https://ria.ru/20241118/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241118/ded_moroz-1910217420.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241106/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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