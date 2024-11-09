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Российские ученые начнут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море - РИА Новости, 09.11.2024
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05:33 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/uchenye-1982786627.html
Российские ученые начнут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море
Российские ученые начнут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море - РИА Новости, 09.11.2024
Российские ученые начнут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море
Российские ученые будут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море – оно нуждается в долговременном мониторинге уровня моря, гидрологического баланса,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:33
2024-11-09T05:33
космос - риа наука
каспийское море
россия
азербайджан
российская академия наук
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские ученые будут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море – оно нуждается в долговременном мониторинге уровня моря, гидрологического баланса, потоков парниковых газов, сказал РИА Новости глава научного консорциума "Мониторинг мирового океана и морей" Российской системы климатического мониторинга Сергей Гулев. "Российская система климатического мониторинга будет отслеживать потоки климатически активных газов и углеродный цикл и получение характеристик временной изменчивости параметров углеродного цикла в Каспийском море… Каспию нужен долговременный мониторинг всех компонентов климатической системы, в частности уровень моря, гидрологический баланс, потоки энергии, потоки парниковых газов на поверхности и все параметры углеродного цикла", – отметил он. Необходимо включить в состав работ блоки моделирования, которые позволят не только понять механизмы текущих причин климатических изменений, но и дать оценку прогноза климата и необходимости инфраструктурных изменений, добавил Гулев. Отдельные блоки создаваемой инфраструктуры станут площадками для испытания новых технологий поглощения климатически активных газов с использованием различных видов марикультуры, включая водорослевые фермы, находящиеся в условиях риска с учетом понижения уровня моря, и прибрежные маршевые ландшафты, неизбежно возникающие в ходе понижения уровня, уточнил он. Собеседник отметил, что до 2030 года Россия со странами Каспийского бассейна планируют создать и объединить в сеть региональные модули мониторинга и составить прогностические оценки углеродного цикла Каспия в условиях сильных изменений водного баланса и уровня. Это позволит России, Азербайджану, Казахстану, Туркмении и Ирану получить научное обоснование адаптационных мер для морской деятельности и экономики прибрежных районов Каспия. "Россия в 2024 году уже запустила пилотный мониторинг в Каспийском море. Сегодня существует много разрозненных исследований по Каспийскому морю, и ученые до сих пор на качественном уровне не знают углеродный цикл и не обладают оценками потоков парниковых газов в Каспийском море и прибрежных районах, впрочем, как и не установлена окончательная связь происходящих процессов с механизмами быстрого изменения уровня Каспия", – добавил Гулев. Климатическая повестка и реализация программ исследований региона должна стать международной, предоставляя возможности для широкого двустороннего и многостороннего сотрудничества. Российские, казахстанские и азербайджанские ученые уже выстраивают диалог для спасения Каспийского моря, подчеркнул исследователь. "Для выполнения работ с нашей стороны будут привлечены ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Каспийский морской научно-исследовательский центр, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля", – заключил он.
https://ria.ru/20240904/klimat-1970616423.html
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каспийское море
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космос - риа наука, каспийское море, россия, азербайджан, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Каспийское море, Россия, Азербайджан, Российская академия наук
Российские ученые начнут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море

Гулев: российские ученые будут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкСеребристые чайки на Каспийском море в Актау
Серебристые чайки на Каспийском море в Актау - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
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Серебристые чайки на Каспийском море в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские ученые будут отслеживать углеродный цикл в Каспийском море – оно нуждается в долговременном мониторинге уровня моря, гидрологического баланса, потоков парниковых газов, сказал РИА Новости глава научного консорциума "Мониторинг мирового океана и морей" Российской системы климатического мониторинга Сергей Гулев.
"Российская система климатического мониторинга будет отслеживать потоки климатически активных газов и углеродный цикл и получение характеристик временной изменчивости параметров углеродного цикла в Каспийском море… Каспию нужен долговременный мониторинг всех компонентов климатической системы, в частности уровень моря, гидрологический баланс, потоки энергии, потоки парниковых газов на поверхности и все параметры углеродного цикла", – отметил он.
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Необходимо включить в состав работ блоки моделирования, которые позволят не только понять механизмы текущих причин климатических изменений, но и дать оценку прогноза климата и необходимости инфраструктурных изменений, добавил Гулев.
Отдельные блоки создаваемой инфраструктуры станут площадками для испытания новых технологий поглощения климатически активных газов с использованием различных видов марикультуры, включая водорослевые фермы, находящиеся в условиях риска с учетом понижения уровня моря, и прибрежные маршевые ландшафты, неизбежно возникающие в ходе понижения уровня, уточнил он.
Собеседник отметил, что до 2030 года Россия со странами Каспийского бассейна планируют создать и объединить в сеть региональные модули мониторинга и составить прогностические оценки углеродного цикла Каспия в условиях сильных изменений водного баланса и уровня. Это позволит России, Азербайджану, Казахстану, Туркмении и Ирану получить научное обоснование адаптационных мер для морской деятельности и экономики прибрежных районов Каспия.
"Россия в 2024 году уже запустила пилотный мониторинг в Каспийском море. Сегодня существует много разрозненных исследований по Каспийскому морю, и ученые до сих пор на качественном уровне не знают углеродный цикл и не обладают оценками потоков парниковых газов в Каспийском море и прибрежных районах, впрочем, как и не установлена окончательная связь происходящих процессов с механизмами быстрого изменения уровня Каспия", – добавил Гулев.
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Климатическая повестка и реализация программ исследований региона должна стать международной, предоставляя возможности для широкого двустороннего и многостороннего сотрудничества. Российские, казахстанские и азербайджанские ученые уже выстраивают диалог для спасения Каспийского моря, подчеркнул исследователь.
"Для выполнения работ с нашей стороны будут привлечены ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Каспийский морской научно-исследовательский центр, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля", – заключил он.
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