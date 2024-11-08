https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html

"За это придется ответить". На что решился Запад ради Украины

"За это придется ответить". На что решился Запад ради Украины - РИА Новости, 08.11.2024

"За это придется ответить". На что решился Запад ради Украины

Кризис в Германии обостряется. Немецкая промышленность — уже не гордость экономики, а одна из главных проблем. Заводы закрываются, рабочие из-за угрозы... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:00

2024-11-08T08:00

2024-11-08T08:03

германия

берлин (город)

олаф шольц

сара вагенкнехт

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Кризис в Германии обостряется. Немецкая промышленность — уже не гордость экономики, а одна из главных проблем. Заводы закрываются, рабочие из-за угрозы увольнений выходят на протесты. С накопившимися проблемами Канцлер Олаф Шольц справиться не в силах. Его коалиция распалась. Повод оказался неожиданным.Между ростом и сокращениемГлава крупнейшего автопроизводителя Volkswagen Оливер Блуме решил сэкономить и закрыть сразу три завода в стране. О таких планах рассказала глава производственного совета предприятия Даниэла Кавалло. Руководство концерна, объяснив ситуацию растущей конкуренцией в Европе и падением конкурентоспособности ФРГ, собирается уволить до 30 тысяч рабочих. Оставшимся на 10-18% урежут зарплату. Концерн сегодня выпускает не только "народные" Volkswagen, но и авто премиум-класса — Bugatti, Lamborghini. Завод в Оснабрюке, где собирают Porsche, вероятно, пострадает в первую очередь. Новых заказов нет. Скорее всего, в следующем году предприятие, где трудятся 2800 человек, ждет простой. По данным Bild, еще два завода могут ликвидировать в Дрездене и Эмдене.Массовые увольнения прогнозируют в середине 2025-го, однако последствия жестких мер руководства рабочие Volkswagen ощутят уже скоро. По действующему коллективному договору, за 25 лет работы единовременно выплачивается премия в размере 1,45 месячной зарплаты, за 35 лет — 2,9 месячной зарплаты. Производственный совет концерна заявил о вероятной отмене в этом году таких выплат более чем для десяти тысяч сотрудников.В ответ на грозящие сокращения работники автоконцерна присоединились к забастовкам профсоюза металлургов и электротехников IG Metall. Акции проходят в Баварии, Саксонии и других землях. В Оснабрюке бастуют около 250 сотрудников VW. Требуют не только не урезать выплаты и не сокращать персонал, но и повысить заработные платы на семь процентов из-за роста инфляции. В октябре 2024-го она уже достигла двухпроцентной отметки.Сокращения ожидают и одного из ведущих поставщиков Volkswagen — компанию Bosch. Глава концерна Штефан Хартунг собирается уволить более семи тысяч человек, поскольку экономические цели не достигнуты, а продажи за год будут ниже, чем в 2023-м. Среди причин промышленник назвал высокие цены на энергоносители, налоги и немецкую бюрократию."Во всем виноват Шольц"Один из ведущих немецких автоконцернов оказался под ударом отчасти из-за решений Евросоюза, вступившего в торговую войну с Китаем. В 2024-м Брюссель ввел пошлины на импорт электромобилей из КНР, с компаниями которой давно сотрудничает Volkswagen. У концерна 39 китайских предприятий, где работает 90 тысяч человек.За авто, произведенные в Китае, Volkswagen платит Брюсселю налог в 21%. Руководство концерна пожаловалось на это властям ЕС, но те лишь пожали плечами. Вдобавок автопроизводители ждут убытков от ответных мер Пекина, который запретил своим автомобильным компаниям вкладывать деньги в европейские страны. Однако этим беды немецкой экономики не ограничиваются.Немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт назвала кризис Volkswagen символом надвигающегося упадка промышленности Германии. По ее словам, за это должно ответить правительство Олафа Шольца, поддержавшее санкции против России. Из-за них стоимость энергоносителей продолжает расти. Средняя биржевая цена газа в ЕС в октябре стала максимальной с ноября 2023-го — примерно 456 долларов за кубометр.Сам канцлер не считает себя виновным в плачевном положении концерна и возлагает ответственность на руководителей предприятия. "Возможно, всему виной ошибочные управленческие решения", — заявил глава немецкого кабмина. Впрочем, экономическая политика Шольца успехами похвастать не может. Рост ВВП ФРГ при нем оказался минимальным с момента образования Евросоюза — всего 0,57%.Промышленный сектор, который вносит двадцатипроцентный вклад в национальную экономику, — один из самых уязвимых. По данным Евростата, уровень промпроизводства снижается три года подряд. Если в 2021-м он вырос на 4,6%, то по итогам 2022-го упал на 0,3%. В прошлом году снизился еще на 1,9 процента. За январь — июль 2024-го уже минус 0,3%. "Признаки деиндустриализации становятся все более очевидными", — отмечает глава Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Мартин Ванслебен.По оценкам DIHK, в среднем два из пяти промышленных предприятий собираются сократить инвестиции в Германии. Девятнадцать процентов промышленников оценивают текущую ситуацию как "хорошую", 35% считают наоборот.Сломанный светофорПрезидент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик полагает, что кризис Volkswagen вынудит правительство пересмотреть нынешнюю экономическую модель, опирающуюся на промышленность. "Возможно, проблемы VW — тот самый сигнал", — отмечает экономист.Но пока развитие кризиса показывает, что правящая коалиция скорее расколется к следующим выборам, чем изменит подход к экономике. На днях Шольц собрал крупных бизнесменов, среди которых были глава VW и руководство Siemens, а также профсоюзных лидеров. Что конкретно обсуждалось, неизвестно. Примечательно, что министра финансов Кристиана Линднера, члена партии свободных демократов (СвДП), об этом даже не уведомили и на встрече он не присутствовал.Позднее стало известно: Линднер уволен. Следом за ним отправились министр транспорта, юстиции и сельского хозяйства, которые также входя в СвДП. Трехсторонний союз прекратил существование не дотянув до конца срока. Дело в том, что Берлин никак не может согласовать бюджет на следующий год, который во многом и определит, что будет с немецкой экономикой дальше. По данным Bild, предложения Линднера противоречили позициям как социал-демократов, так и входящих в "Светофор" "зеленых". В ответ Шольц собрал кризисное совещание своей Социал-демократической партии, чтоб определить стратегию переговоров по бюджетным мерам с другими членами коалиции. Канцлер пришел к выводу, что сотрудничать со свободными демократами больше невозможно. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сейчас у Берлина один из самых сложных периодов. "Последние дни были плохими для Германии, и они не послужили укреплению доверия к федеральному правительству", — заявил министр. Он также отметил, что без соглашения по бюджету страну ждет долгая неопределенность.Профессор политологии Трирского университета Уве Джун считает, что доверия друг к другу в правительстве уже не осталось. Вести конструктивные переговоры и решать проблемы совместно все труднее. Компромиссы для "Светофора" стали практически исключением.В то же время Шольц не стал в этом году сокращать военную помощь Украине. Франция, у которой схожие проблемы с бюджетом, например, отказалась полностью выплачивать транш в три миллиарда евро, ограничившись двумя. Берлин, в свою очередь, выделил Зеленскому дополнительный пакет на 1,4 миллиарда.The Guardian пишет, что правительство ФРГ, оказалось, из-за этого на грани краха. Канцлер пообещал запросить в январе у бундестага вотум доверия к себе, что может привести к досрочному избранию нового кабмина. Возможно, это будет последнее серьезное решение Шольца. Учитывая очень низкий рейтинг поддержки (18%) он вряд ли сохранит свое кресло.

https://ria.ru/20241029/zapad-1980534408.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, берлин (город), олаф шольц, сара вагенкнехт, евросоюз