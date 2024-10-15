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Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:06 15.10.2024 (обновлено: 19:07 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:06
2024-10-15T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
германия
себастьян лекорню
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню"Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три", — отметил он.Подчеркивается, что французское правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать дефицит бюджета, который может достичь шести процентов ВВП в 2024 году.В статье также говорится, что Франция — не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, добавляет автор публикации.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978185214.html
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
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в мире, франция, украина, германия, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Германия, Себастьян Лекорню
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ

Politico: Франция сократит расходы на Украину из-за дефицита бюджета

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню
"Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три", — отметил он.
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Подчеркивается, что французское правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать дефицит бюджета, который может достичь шести процентов ВВП в 2024 году.
В статье также говорится, что Франция — не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, добавляет автор публикации.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаГерманияСебастьян Лекорню
 
 
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