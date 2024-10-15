https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html

Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ

Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024

Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ

Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:06

2024-10-15T19:06

2024-10-15T19:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню"Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три", — отметил он.Подчеркивается, что французское правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать дефицит бюджета, который может достичь шести процентов ВВП в 2024 году.В статье также говорится, что Франция — не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, добавляет автор публикации.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978185214.html

https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html

франция

украина

германия

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в мире, франция, украина, германия, себастьян лекорню