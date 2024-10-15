https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:06
2024-10-15T19:06
2024-10-15T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
германия
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_b929a6131c8322fdc366091fb46507c4.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны министр Себастьяна Лекорню"Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три", — отметил он.Подчеркивается, что французское правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать дефицит бюджета, который может достичь шести процентов ВВП в 2024 году.В статье также говорится, что Франция — не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, добавляет автор публикации.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978185214.html
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
франция
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_937e5847078e5f344edbed656d213e0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, германия, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Германия, Себастьян Лекорню
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Politico: Франция сократит расходы на Украину из-за дефицита бюджета