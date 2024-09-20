https://ria.ru/20240920/germaniya-1973743504.html

Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС

Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС - РИА Новости, 20.09.2024

Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС

Уровень промышленного производства в Германии, несмотря на низкую безработицу, снижается уже третий год подряд впервые с образования Евросоюза, подсчитало РИА... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:06

2024-09-20T03:06

2024-09-20T03:06

германия

россия

герхард шредер

ангела меркель

евросоюз

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уровень промышленного производства в Германии, несмотря на низкую безработицу, снижается уже третий год подряд впервые с образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Согласно информации Международного валютного фонда, безработица в Германии по итогам прошлого года составила всего 3%. Это почти втрое ниже 1994 года, когда полноценно заработал ЕС. Максимальной с тех пор она была в 2004 году при канцлере Герхарде Шрёдере (10,3%). А сократить ее вдвое удалось Ангеле Меркель, и со второй половины 2010-х занятость стабильно росла. Несмотря на это, немецкая промышленность находится сейчас не в лучшей своей форме. Так, согласно данным Евростата, уровень промпроизводства снижается уже третий год подряд: +4,6% в 2021 году, -0,3% по итогам 2022 года, -1,9% в прошлом году и -0,3% в январе-июле. Подобную ситуацию ведомство фиксирует впервые с образования ЕС. Почему болеет промышленность"Стагнация промышленного производства в Германии обусловлена "дальновидной" политикой ее правительства: умудрившись кардинально испортить отношения с Россией, оно создало ранее мощной национальной индустрии кучу проблем", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов. Во-первых, предприятия лишились возможности снабжаться дешевым природным газом, поступавшим из России по трубопроводам. Зарубежный газ оказался дороже, заставив расти энерготарифы быстрыми темпами. Во-вторых, отмечает эксперт, падение импорта из России черных и цветных металлов привело к необходимости поиска альтернативных поставщиков, которые не преминули воспользоваться ситуацией и приподнять цены. В-третьих, лишившись многолетнего присутствия на российском рынке, немецкие компании полноценной замены ему не нашли - это хорошо иллюстрирует нерадостная ситуация в автомобилестроении Германии. И, наконец, в-четвертых, промышленность Германии столкнулась с падением потребительской активности в Европейском Союзе, не демонстрирующей предпосылок к смене курса.

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html

https://ria.ru/20240918/germaniya-1973309624.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, герхард шредер, ангела меркель, евросоюз, евростат