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Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС - РИА Новости, 20.09.2024
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03:06 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/germaniya-1973743504.html
Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС
Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС - РИА Новости, 20.09.2024
Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС
Уровень промышленного производства в Германии, несмотря на низкую безработицу, снижается уже третий год подряд впервые с образования Евросоюза, подсчитало РИА... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:06
2024-09-20T03:06
германия
россия
герхард шредер
ангела меркель
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уровень промышленного производства в Германии, несмотря на низкую безработицу, снижается уже третий год подряд впервые с образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Согласно информации Международного валютного фонда, безработица в Германии по итогам прошлого года составила всего 3%. Это почти втрое ниже 1994 года, когда полноценно заработал ЕС. Максимальной с тех пор она была в 2004 году при канцлере Герхарде Шрёдере (10,3%). А сократить ее вдвое удалось Ангеле Меркель, и со второй половины 2010-х занятость стабильно росла. Несмотря на это, немецкая промышленность находится сейчас не в лучшей своей форме. Так, согласно данным Евростата, уровень промпроизводства снижается уже третий год подряд: +4,6% в 2021 году, -0,3% по итогам 2022 года, -1,9% в прошлом году и -0,3% в январе-июле. Подобную ситуацию ведомство фиксирует впервые с образования ЕС. Почему болеет промышленность"Стагнация промышленного производства в Германии обусловлена "дальновидной" политикой ее правительства: умудрившись кардинально испортить отношения с Россией, оно создало ранее мощной национальной индустрии кучу проблем", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов. Во-первых, предприятия лишились возможности снабжаться дешевым природным газом, поступавшим из России по трубопроводам. Зарубежный газ оказался дороже, заставив расти энерготарифы быстрыми темпами. Во-вторых, отмечает эксперт, падение импорта из России черных и цветных металлов привело к необходимости поиска альтернативных поставщиков, которые не преминули воспользоваться ситуацией и приподнять цены. В-третьих, лишившись многолетнего присутствия на российском рынке, немецкие компании полноценной замены ему не нашли - это хорошо иллюстрирует нерадостная ситуация в автомобилестроении Германии. И, наконец, в-четвертых, промышленность Германии столкнулась с падением потребительской активности в Европейском Союзе, не демонстрирующей предпосылок к смене курса.
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германия, россия, герхард шредер, ангела меркель, евросоюз, евростат
Германия, Россия, Герхард Шредер, Ангела Меркель, Евросоюз, Евростат
Немецкая промышленность переживает самый неудачный период с образования ЕС

Уровень производства в ФРГ падает уже третий год впервые с образования ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уровень промышленного производства в Германии, несмотря на низкую безработицу, снижается уже третий год подряд впервые с образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Согласно информации Международного валютного фонда, безработица в Германии по итогам прошлого года составила всего 3%. Это почти втрое ниже 1994 года, когда полноценно заработал ЕС. Максимальной с тех пор она была в 2004 году при канцлере Герхарде Шрёдере (10,3%). А сократить ее вдвое удалось Ангеле Меркель, и со второй половины 2010-х занятость стабильно росла.
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Несмотря на это, немецкая промышленность находится сейчас не в лучшей своей форме. Так, согласно данным Евростата, уровень промпроизводства снижается уже третий год подряд: +4,6% в 2021 году, -0,3% по итогам 2022 года, -1,9% в прошлом году и -0,3% в январе-июле. Подобную ситуацию ведомство фиксирует впервые с образования ЕС.

Почему болеет промышленность

"Стагнация промышленного производства в Германии обусловлена "дальновидной" политикой ее правительства: умудрившись кардинально испортить отношения с Россией, оно создало ранее мощной национальной индустрии кучу проблем", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Во-первых, предприятия лишились возможности снабжаться дешевым природным газом, поступавшим из России по трубопроводам. Зарубежный газ оказался дороже, заставив расти энерготарифы быстрыми темпами.
Во-вторых, отмечает эксперт, падение импорта из России черных и цветных металлов привело к необходимости поиска альтернативных поставщиков, которые не преминули воспользоваться ситуацией и приподнять цены.
В-третьих, лишившись многолетнего присутствия на российском рынке, немецкие компании полноценной замены ему не нашли - это хорошо иллюстрирует нерадостная ситуация в автомобилестроении Германии. И, наконец, в-четвертых, промышленность Германии столкнулась с падением потребительской активности в Европейском Союзе, не демонстрирующей предпосылок к смене курса.
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