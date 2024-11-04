https://ria.ru/20241104/gaz-1981758041.html

Средняя биржевая цена газа в Европе стала максимальной с ноября 2023 года

Средняя биржевая цена газа в Европе стала максимальной с ноября 2023 года - РИА Новости, 04.11.2024

Средняя биржевая цена газа в Европе стала максимальной с ноября 2023 года

Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре стала максимальной почти за год, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:42

2024-11-04T07:42

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре стала максимальной почти за год, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе статистических данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в октябре составила в среднем 455,9 доллара за тысячу кубометров. Это на 40 долларов, или 9,6%, больше сентябрьского показателя – 415,9 доллара, однако почти на 60 долларов, или на 24%, меньше показателя октября прошлого года и меньше ноябрьского показателя - 511,3 доллара за тысячу кубометров. Также эти котировки в конце октября впервые с 1 декабря прошлого года превышали 485 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены в прошлом месяце росли в условиях неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года - начала стремительного роста цен на газ в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров. В 2021–2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

https://ria.ru/20241017/gaz-1978504212.html

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