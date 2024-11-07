https://ria.ru/20241107/otkaz-1982331648.html

В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа

В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа

Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:37

2024-11-07T01:37

2024-11-07T01:37

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского."На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно понимать, что не нужно вечно бороться за утраченные территории", — сказал он изданию.Автор статьи предположил, что Дональд Трамп заставит Украину отдать России освобожденные ею территории."Победа Дональда Трампа на выборах знаменует собой начало конца войны в Украине и, вероятно, оставит Владимиру Путину контроль над большей частью (Украины. — Прим. ред.), если не над всей территорией…", — пишет он.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Сам Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.

https://ria.ru/20241106/rada-1982229476.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский