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В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
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01:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/otkaz-1982331648.html
В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа
В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа
Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:37
2024-11-07T01:37
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского."На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно понимать, что не нужно вечно бороться за утраченные территории", — сказал он изданию.Автор статьи предположил, что Дональд Трамп заставит Украину отдать России освобожденные ею территории."Победа Дональда Трампа на выборах знаменует собой начало конца войны в Украине и, вероятно, оставит Владимиру Путину контроль над большей частью (Украины. — Прим. ред.), если не над всей территорией…", — пишет он.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Сам Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
https://ria.ru/20241106/rada-1982229476.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа

Spectator: экс-соратник Зеленского допустил отказ от территорий из-за Трампа

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского.
«
"На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно понимать, что не нужно вечно бороться за утраченные территории", — сказал он изданию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского
Вчера, 15:55
Автор статьи предположил, что Дональд Трамп заставит Украину отдать России освобожденные ею территории.
"Победа Дональда Трампа на выборах знаменует собой начало конца войны в Украине и, вероятно, оставит Владимиру Путину контроль над большей частью (Украины. — Прим. ред.), если не над всей территорией…", — пишет он.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Вчера, 15:27
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 10:36
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Сам Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
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"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа
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