Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Боуз: проклятие Зеленского настигло Камалу Харрис
© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Проклятие "рукопожатия Зеленского" настигло еще одного политика — Камалу Харрис, пошутил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Публицист прикрепил к посту фотографии со встреч главы киевского режима с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни. Среди них можно заметить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Финляндии Санну Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а теперь и вице-президента США Камалу Харрис, которая проигрывает Дональду Трампу в президентской гонке.
© Chay Bowes/XПост, опубликованный в соцсети ирландского журналиста Боуза
© Chay Bowes/X
Пост, опубликованный в соцсети ирландского журналиста Боуза
Боуз также отметил переменчивость взглядов главы киевского режима, который до недавнего времени поддерживал именно кандидатуру Харрис.
"Киевский актер, ставший диктатором, сделал заявление по поводу победы Трампа", — констатировал журналист, прикрепив фото Зеленского с пририсованной знаменитой кепкой в поддержку Трампа и подписью: "Мне никогда не нравилась Камала".
© Chay Bowes/XПост, опубликованный в соцсети ирландского журналиста Боуза
© Chay Bowes/X
Пост, опубликованный в соцсети ирландского журналиста Боуза
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