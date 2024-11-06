https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"

Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского" - РИА Новости, 06.11.2024

Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"

Проклятие "рукопожатия Зеленского" настигло еще одного политика — Камалу Харрис, пошутил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:27

2024-11-06T15:27

2024-11-06T20:25

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чей боуз

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Проклятие "рукопожатия Зеленского" настигло еще одного политика — Камалу Харрис, пошутил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Публицист прикрепил к посту фотографии со встреч главы киевского режима с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни. Среди них можно заметить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Финляндии Санну Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а теперь и вице-президента США Камалу Харрис, которая проигрывает Дональду Трампу в президентской гонке.Боуз также отметил переменчивость взглядов главы киевского режима, который до недавнего времени поддерживал именно кандидатуру Харрис."Киевский актер, ставший диктатором, сделал заявление по поводу победы Трампа", — констатировал журналист, прикрепив фото Зеленского с пририсованной знаменитой кепкой в поддержку Трампа и подписью: "Мне никогда не нравилась Камала".Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета The Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.

https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html

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