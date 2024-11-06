https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html

"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа

"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа

Последствия второго президентства Дональда Трампа для Украины, скорее всего, будут тяжелыми, особенно в то время, когда Россия продвигается на поле боя самыми... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T21:29

2024-11-06T21:29

2024-11-06T21:29

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Последствия второго президентства Дональда Трампа для Украины, скорее всего, будут тяжелыми, особенно в то время, когда Россия продвигается на поле боя самыми быстрыми темпами с 2022 года, пишет британская газета Guardian."Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Дональда Трампа на фоне ожиданий, что он, скорее всего, прекратит военную помощь", – говорится в публикации.Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл заявил изданию, что Россия теперь, скорее всего, "использует свое численное преимущество" на поле боя.Как отмечает Guardian, без военной помощи США Украина рискует потерять еще больше позиций в Донбассе.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982307212.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024