https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:36
2024-11-06T10:36
2024-11-06T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. "Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее", - сказал Рогов. По его словам, перед выборами многие украинские политики нелестно и оскорбительно отзывались о Трампе, но в случае его победы проявят в очередной раз политическое лицемерие и кинутся "подтирать" в пабликах и СМИ все "наезды", как они это неоднократно делали ранее. Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа
Член ОП Рогов: в окружении Зеленского царит паника из-за победы Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
"Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее", - сказал Рогов.
По его словам, перед выборами многие украинские политики нелестно и оскорбительно отзывались о Трампе, но в случае его победы проявят в очередной раз политическое лицемерие и кинутся "подтирать" в пабликах и СМИ все "наезды", как они это неоднократно делали ранее.
Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.