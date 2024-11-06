https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html

Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа

Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:36

2024-11-06T10:36

2024-11-06T10:36

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дональд трамп

владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. "Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее", - сказал Рогов. По его словам, перед выборами многие украинские политики нелестно и оскорбительно отзывались о Трампе, но в случае его победы проявят в очередной раз политическое лицемерие и кинутся "подтирать" в пабликах и СМИ все "наезды", как они это неоднократно делали ранее. Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир рогов