Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rada-1982229476.html
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 06.11.2024
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что после победы на президентских выборах в США Дональда РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:55
2024-11-06T15:55
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
алексей гончаренко
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Украине нужно отказаться от так называемого "плана победы" Владимира Зеленского и любых инициатив, основанных на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости". Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского

Депутат Рады Гончаренко призвал Украину отказаться от "плана победы" Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Украине нужно отказаться от так называемого "плана победы" Владимира Зеленского и любых инициатив, основанных на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
22 июля, 09:15
"Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости".
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Зеленский упомянул Россию в поздравлении Трампа
Вчера, 11:45
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала