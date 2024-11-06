https://ria.ru/20241106/rada-1982229476.html

В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского

В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 06.11.2024

В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что после победы на президентских выборах в США Дональда РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:55

2024-11-06T15:55

2024-11-06T15:55

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

алексей гончаренко

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Украине нужно отказаться от так называемого "плана победы" Владимира Зеленского и любых инициатив, основанных на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости". Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html

https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский, нато, верховная рада украины