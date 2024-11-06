https://ria.ru/20241106/putin-1982204322.html

Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире, заявил Путин

Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2024

Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России - самый большой ледокольный флот в мире, будут и новые корабли, а также выразил надежду, что в декабре... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:42

2024-11-06T14:42

2024-11-06T14:58

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владимир путин

балтийский завод

ленинград

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России - самый большой ледокольный флот в мире, будут и новые корабли, а также выразил надежду, что в декабре будет поднят флаг на атомоходе "Якутия"."В России самый большой ледокольный флот в мире. Это естественно: Россия - северная страна... В декабре, надеюсь, будет поднят флаг на атомоходе "Якутия" и он войдет в состав ледокольного флота России", - сказал глава государства на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Путин напомнил, что у России есть 34 дизельных ледокола, семь атомных ледоколов, а также ещё будут ледоколы "Якутия", "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград"."Уверен, мы проведем ещё одно такое мероприятие в конце текущего года и поднимем флаг на ещё одном ледоколе "Якутия"", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строилось на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20241106/putin-1982206219.html

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россия, владимир путин, балтийский завод, ленинград, санкт-петербург, экономика