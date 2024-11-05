https://ria.ru/20241105/gosuslugi-1981865280.html

Григоренко рассказал, как россияне помогают улучшать "Госуслуги"

Григоренко рассказал, как россияне помогают улучшать "Госуслуги" - РИА Новости, 05.11.2024

Григоренко рассказал, как россияне помогают улучшать "Госуслуги"

Россияне помогают государству улучшать портал "Госуслуги" через Лаборатории пользовательского тестирования, делая их удобными: каждый человек по-своему видит,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:39

2024-11-05T06:39

2024-11-05T06:39

россия

липецк

нижний новгород

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россияне помогают государству улучшать портал "Госуслуги" через Лаборатории пользовательского тестирования, делая их удобными: каждый человек по-своему видит, как та или иная услуга должна функционировать, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Лаборатория создана для того, чтобы делать цифровые услуги удобными для гражданина. Мы все разные, и всем хочется по-своему получать услугу, и мы по-своему видим, как услуга должна быть устроена на экране компьютера или на экране мобильного телефона… Как правило, мы после того, как оцифровываем ту или иную услугу, мы к ней привыкаем, так устроен человек. Но это не значит, что ее нельзя улучшить", - сказал вице-премьер. Он добавил, что Лаборатория позволяет постоянно улучшать текущие услуги, в том числе объединяя, выводя их или переводя в "жизненную ситуацию". Григоренко объяснил РИА Новости работу Лаборатории. По его словам, после ввода услуги в эксплуатацию и запуска в массовое пользование для ее улучшения, упрощения и удобства берутся фокусные группы. Затем через реакцию граждан на действия, совершаемые при получении услуги, при нажатии кнопок на компьютере система фиксирует состояние гражданина. Далее проводится анализ и выдается заключение о том, что у гражданина вызвало затруднение, неудобство, где он занервничал и так далее. "Это является постановкой задачи для того, чтобы исключить или поправить в цифровом сервисе то, что вызвало неудобство у гражданина. То есть это такой автоматический с техническим уклоном процесс по постоянному улучшению услуг в цифровом виде", - отметил он, указав на то, что по числу повторов государство понимает слабые места и улучшает или исправляет точечно ошибки, не меняя в целом всю услугу. Всего в России работает 11 Лабораторий пользовательского тестирования: в Липецке, Нижнем Новгороде, Туле, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Калининграде, Ставрополе, Владивостоке и в Москве. Испытания проводятся с использованием нейрофизиологического оборудования отечественного производства и дополнительных методов, таких как глубинное интервью и юзабилити-тестирование.

https://ria.ru/20241030/gosuslugi-1980930364.html

https://ria.ru/20240910/gosuslugi-1971763808.html

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липецк

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россия, липецк, нижний новгород, дмитрий григоренко, общество