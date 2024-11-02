Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
© ИнфографикаПроизводственный календарь — 2024. Ноябрь
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ноябре 2024 года граждан России ожидает только один государственный праздник - День народного единства, который пришел на смену привычному для старшего поколения 7 ноября - годовщине Октябрьской революции. Как официально отдыхаем в ноябре, сколько на этот месяц выпадает выходных дней, нормы рабочего времени по производственному календарю, - в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в ноябре
В последнем месяце осени россиян, помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья, ожидает еще один дополнительный день отдыха - 4 ноября, на который выпадает государственный праздник День народного единства, утвержденный правительством Российской Федерации в 2005 году.
Выходные дни
В ноябре 2024 года из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день, 9 выходных:
- 9, 16, 23 и 30 ноября – субботы;
- 3, 10, 17 и 24 ноября – воскресенья;
Почему 2 ноября 2024 рабочая суббота?
Так как День народного единства (4 ноября) в этом году приходится на понедельник, в соответствии с Трудовым кодексом РФ суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем (ст. 95 ТК РФ).
Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий, у которых не позволяет специфика.
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Производственный календарь
Производственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, простые сотрудники могут в соответствии с ним планировать отдых в отпуске, чтобы не потерять в оплате.
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День народного единства
Для россиян старшего возраста особым нерабочим днем в ноябре всегда было 7 число - День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник широко отмечался демонстрациями, концертами, военными парадами. Но 29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вступил в силу 1 января 2005 года, "О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 "О днях воинской славы (победных днях) России", в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы России, а статья 2 ФЗ № 32 была дополнена абзацем следующего содержания: "4 ноября — День народного единства". В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации", начиная с 2005 года день 7 ноября перестал быть выходным. Вместо него нерабочим стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.
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7 ноября 2012, 09:30
Этот праздник достаточно молодой, но уходит корнями в далекую историю и напоминает о важном историческом событии: освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.
После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия власть перешла в руки избранного Земским собором боярина Бориса Годунова. Но вскоре в стране начался кризис, получивший название Смутного времени. Большое количество самозванцев, выдававших себя за погибшего царевича Дмитрия, претендовало на трон, а польский король Сигизмунд III со своими войсками захватил значительную часть страны и Москву в том числе. Власть перешла к совету бояр, присягнувших на верность Сигизмунду. В 1612 году народное ополчение, в которое входили все сословия и народы, населявшие на тот момент государство, под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, изгнало поляков и положило конец Смутному времени. Эта дата символизирует начало нового периода в истории страны, в 1613 году новый избранный царь Михаил Федорович Романов объявил 4 ноября Днем очищения Москвы от польских захватчиков, а в 1649 году этот день был объявлен церковно-государственным праздником.
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Название праздник получил благодаря тому, что в ополчении объединились все, независимо от возраста, пола, вероисповедания, положения в обществе и происхождения. В этот день в России проводятся массовые мероприятия, концерты, фестивали, бесплатные экскурсии и ярмарки.
Сколько рабочих дней в ноябре
В ноябре 2024 года при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий день.
Норма рабочего времени в ноябре
Нормы рабочего времени отличаются в зависимости от того, по какой рабочей неделе трудится гражданин и регулируются статьями 91 ТК РФ, 92 ТК РФ:
- при 40-часовой рабочей неделе она составляет 167 часов;
- при 36-часовой рабочей неделе — 150.2 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе — 99.8 часа.
Когда выгодно взять отпуск в ноябре
Выгодными в плане отпуска традиционно являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как сотрудники в этом случае меньше всего теряют в оплате. Ноябрь в 2024 году включает в себя 21 рабочий день - всего на один меньше, чем месяцы, в которых нет государственных праздников.
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