https://ria.ru/20241001/rabota-1975641512.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября - РИА Новости, 01.10.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:57

2024-10-01T05:57

2024-10-01T14:11

общество

справки

россия

праздники

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

https://ria.ru/20240809/kalendar-1965161916.html

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общество, справки, россия, праздники