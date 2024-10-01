https://ria.ru/20241001/rabota-1975641512.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября - РИА Новости, 01.10.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:57
2024-10-01T05:57
2024-10-01T14:11
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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общество, справки, россия, праздники
Общество, Справки, Россия, Праздники
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.
Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.
Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
в XVII веке.