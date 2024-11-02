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Какой сегодня праздник: что отмечают 2 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 02.11.2024 (обновлено: 10:00 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/prazdnik-1981379124.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 2 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 2 ноября
2 ноября 2024 года – предпраздничный сокращенный рабочий день в России. На эту дату в календаре выпадает сразу несколько значимых мероприятий – отмечается... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:00
2024-11-02T10:00
россия
праздники
религиозные праздники
римско-католическая церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 2 ноября 2024 года – предпраздничный сокращенный рабочий день в России. На эту дату в календаре выпадает сразу несколько значимых мероприятий – отмечается Всемирный день мужчин, поминальная Димитриевская родительская суббота, а также Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости. Какие сегодня праздники в РоссииНа 2 ноября выпадает сразу несколько знаменательных событий и дат. В этот день Россия стала империей, также отмечают День международного признания Санкт-Петербурга, а во всем мире чествуют мужчин.Профессиональные праздникиГосударственных и профессиональных праздников 2 ноября нет. На эту дату в России приходится значимое историческое событие — День провозглашения Российской империи. Праздник официально не утверждён. В этот день, как правило, проводятся тематические выставки и конференции.Санкт-Петербург получил заслуженное признание благодаря своей величественной архитектуре и культурному наследию. Красоту и историческую ценность города признал весь мир и в 2011 году был утвержден День международного признания Санкт-Петербурга.День хакера, или День червя Морриса (один из первых вирусов) — этот праздник не имеет статуса официального, но ежегодно отмечается в России и мире 2 ноября. Празднуют его все, кто имеет отношение к этой сфере.Церковные праздники2 ноября 2024 года поминальный день Димитриевская родительская суббота. В день особого поминания усопших принято молиться за упокой православных христиан — родственников, друзей, знакомых и тех, за кого некому помолиться.Это также день памяти Праведного отрока Артемия Веркольского. Католическая церковь 2 ноября отмечает День поминовения всех усопших верных, или День всех душ. Соблюдение обрядов поминовения — важный долг всех верующих. В это время принято посещать кладбища, приводить могилы в порядок, украшать их цветами, зажигать свечи.Народный праздникПо народному календарю 2 ноября поминается Артемий Антиохийский, которого на Руси считали защитником от разных болезней, а также почитали своим покровителем атаманы и военачальники. Святому молятся об избавлении от случайной смерти.В Артемьев день было принято квасить капусту и готовить угощения с этим овощем, а еще чинить заборы, замки, двери. По поверьям громкий вой волков в это время сулил наступление морозов. В народе считают, что нельзя в праздник, посвященный этому святому, конфликтовать, делать предложение руки и сердца, жениться.Какие сегодня праздники в миреЕжегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists — IDEI). Этот день учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163) с целью привлечения внимания мировой общественности к угрозам, с которыми приходится сталкиваться журналистам по всему миру.В этот день внимание направлено также на представителей сильной половины человечества. Всемирный день мужчин (World Men's Day) в 2024 году выпадает на 2 ноября. Он ежегодно отмечается в первую субботу этого осеннего месяца, хотя и не утвержден официально.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 2 ноября в разные годы:1721 — Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.1903 — выпуск первого номера английской газеты The Daily Mirror.1914 — Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.1937 — рубиновые звезды зажглись на пяти башнях Московского Кремля.1938 — впервые звание Героя Советского Союза было присвоено женщинам.1948 — на президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.ИмениныИменины в этот день отмечают:
https://ria.ru/20241031/pominovenie-1825906150.html
https://ria.ru/20241102/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html
https://ria.ru/20241008/kapusta-1832671253.html
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980554791.html
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россия, праздники, религиозные праздники, римско-католическая церковь, русская православная церковь
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Римско-католическая церковь, Русская православная церковь

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 2 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 2 ноября
Какой сегодня праздник 2 ноября - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Какой сегодня праздник 2 ноября
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 2 ноября 2024 года – предпраздничный сокращенный рабочий день в России. На эту дату в календаре выпадает сразу несколько значимых мероприятий – отмечается Всемирный день мужчин, поминальная Димитриевская родительская суббота, а также Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.

Какие сегодня праздники в России

На 2 ноября выпадает сразу несколько знаменательных событий и дат. В этот день Россия стала империей, также отмечают День международного признания Санкт-Петербурга, а во всем мире чествуют мужчин.
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
31 октября, 11:23

Профессиональные праздники

Государственных и профессиональных праздников 2 ноября нет. На эту дату в России приходится значимое историческое событие — День провозглашения Российской империи. Праздник официально не утверждён. В этот день, как правило, проводятся тематические выставки и конференции.
Санкт-Петербург получил заслуженное признание благодаря своей величественной архитектуре и культурному наследию. Красоту и историческую ценность города признал весь мир и в 2011 году был утвержден День международного признания Санкт-Петербурга.
День хакера, или День червя Морриса (один из первых вирусов) — этот праздник не имеет статуса официального, но ежегодно отмечается в России и мире 2 ноября. Празднуют его все, кто имеет отношение к этой сфере.
Производственный календарь — 2024. Ноябрь
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Вчера, 10:28

Церковные праздники

2 ноября 2024 года поминальный день Димитриевская родительская суббота. В день особого поминания усопших принято молиться за упокой православных христиан — родственников, друзей, знакомых и тех, за кого некому помолиться.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВерующая держит свечу во время службы
Верующая держит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Верующая держит свечу во время службы
Это также день памяти Праведного отрока Артемия Веркольского. Католическая церковь 2 ноября отмечает День поминовения всех усопших верных, или День всех душ. Соблюдение обрядов поминовения — важный долг всех верующих. В это время принято посещать кладбища, приводить могилы в порядок, украшать их цветами, зажигать свечи.
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
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Народный праздник

По народному календарю 2 ноября поминается Артемий Антиохийский, которого на Руси считали защитником от разных болезней, а также почитали своим покровителем атаманы и военачальники. Святому молятся об избавлении от случайной смерти.
В Артемьев день было принято квасить капусту и готовить угощения с этим овощем, а еще чинить заборы, замки, двери. По поверьям громкий вой волков в это время сулил наступление морозов. В народе считают, что нельзя в праздник, посвященный этому святому, конфликтовать, делать предложение руки и сердца, жениться.
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8 октября, 10:56

Какие сегодня праздники в мире

Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists — IDEI). Этот день учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163) с целью привлечения внимания мировой общественности к угрозам, с которыми приходится сталкиваться журналистам по всему миру.
В этот день внимание направлено также на представителей сильной половины человечества. Всемирный день мужчин (World Men's Day) в 2024 году выпадает на 2 ноября. Он ежегодно отмечается в первую субботу этого осеннего месяца, хотя и не утвержден официально.
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Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 2 ноября в разные годы:
1721 — Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.
1903 — выпуск первого номера английской газеты The Daily Mirror.
1914 — Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.
1937 — рубиновые звезды зажглись на пяти башнях Московского Кремля.
1938 — впервые звание Героя Советского Союза было присвоено женщинам.
1948 — на президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем
30 октября, 11:04

Именины

Именины в этот день отмечают:
  • Александр
  • Артемий
  • Герасим
  • Герман
  • Иван
  • Ирина
  • Леонид
  • Михаил
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Федор
 
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