Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 2 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 2 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 2 ноября

2 ноября 2024 года – предпраздничный сокращенный рабочий день в России. На эту дату в календаре выпадает сразу несколько значимых мероприятий – отмечается...

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 2 ноября 2024 года – предпраздничный сокращенный рабочий день в России. На эту дату в календаре выпадает сразу несколько значимых мероприятий – отмечается Всемирный день мужчин, поминальная Димитриевская родительская суббота, а также Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости. Какие сегодня праздники в РоссииНа 2 ноября выпадает сразу несколько знаменательных событий и дат. В этот день Россия стала империей, также отмечают День международного признания Санкт-Петербурга, а во всем мире чествуют мужчин.Профессиональные праздникиГосударственных и профессиональных праздников 2 ноября нет. На эту дату в России приходится значимое историческое событие — День провозглашения Российской империи. Праздник официально не утверждён. В этот день, как правило, проводятся тематические выставки и конференции.Санкт-Петербург получил заслуженное признание благодаря своей величественной архитектуре и культурному наследию. Красоту и историческую ценность города признал весь мир и в 2011 году был утвержден День международного признания Санкт-Петербурга.День хакера, или День червя Морриса (один из первых вирусов) — этот праздник не имеет статуса официального, но ежегодно отмечается в России и мире 2 ноября. Празднуют его все, кто имеет отношение к этой сфере.Церковные праздники2 ноября 2024 года поминальный день Димитриевская родительская суббота. В день особого поминания усопших принято молиться за упокой православных христиан — родственников, друзей, знакомых и тех, за кого некому помолиться.Это также день памяти Праведного отрока Артемия Веркольского. Католическая церковь 2 ноября отмечает День поминовения всех усопших верных, или День всех душ. Соблюдение обрядов поминовения — важный долг всех верующих. В это время принято посещать кладбища, приводить могилы в порядок, украшать их цветами, зажигать свечи.Народный праздникПо народному календарю 2 ноября поминается Артемий Антиохийский, которого на Руси считали защитником от разных болезней, а также почитали своим покровителем атаманы и военачальники. Святому молятся об избавлении от случайной смерти.В Артемьев день было принято квасить капусту и готовить угощения с этим овощем, а еще чинить заборы, замки, двери. По поверьям громкий вой волков в это время сулил наступление морозов. В народе считают, что нельзя в праздник, посвященный этому святому, конфликтовать, делать предложение руки и сердца, жениться.Какие сегодня праздники в миреЕжегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists — IDEI). Этот день учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163) с целью привлечения внимания мировой общественности к угрозам, с которыми приходится сталкиваться журналистам по всему миру.В этот день внимание направлено также на представителей сильной половины человечества. Всемирный день мужчин (World Men's Day) в 2024 году выпадает на 2 ноября. Он ежегодно отмечается в первую субботу этого осеннего месяца, хотя и не утвержден официально.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 2 ноября в разные годы:1721 — Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.1903 — выпуск первого номера английской газеты The Daily Mirror.1914 — Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.1937 — рубиновые звезды зажглись на пяти башнях Московского Кремля.1938 — впервые звание Героя Советского Союза было присвоено женщинам.1948 — на президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн.ИмениныИменины в этот день отмечают:

