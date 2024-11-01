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Четвертый Форум регионов завершился в Москве

Четвертый Форум регионов завершился в Москве - РИА Новости, 01.11.2024

Четвертый Форум регионов завершился в Москве

В Москве завершил работу 4-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Форум проводился с 23 по 25 октября 2024 года в Москве в бизнес-отеле... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:52

2024-11-01T16:52

2024-11-01T16:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 ноя – пресс-служба ООО "ПИР Экспо". В Москве завершил работу 4-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Форум проводился с 23 по 25 октября 2024 года в Москве в бизнес-отеле "Хаятт Ридженси Петровский Парк". Организатор – компания "ПИР Экспо".Форум проводится ежегодно с 2021 года и окончательно закрепил за собой статус самого авторитетного и масштабного мероприятия в России по вопросам инвестиций в туризм и гостеприимство. В 2024 году Форум проводился при поддержке Минэкономразвития России, Минстроя России, Минприроды России, Минсельхоза России, Агентства стратегических инициатив, общественных объединений "Деловая Россия", "Опора России", Российского союза туриндустрии. Активное участие в подготовке и проведении Форума приняли АО "Корпорация Туризм.РФ", АО "Кавказ.РФ", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". Впервые в формировании деловой программы Форума приняла участие дочерняя компания ГК "Росатом" – АНО "Энергия развития". Титульным партнером Форума 2024 года выступил Банкк ДОМ.РФ – один из ведущих банков в сфере проектного финансирования инфраструктурных проектов в туризме и гостеприимстве. Официальным партнёром Форума выступил ПАО СБЕРБАНК, представители экосистемы которого приняли активное участие в деловой программе мероприятия. В необычном для деловых площадок статусе "Партнер высокого полета" выступила корпорация КАВКАЗ.РФ, представившая на полях Форума не только инвестиционный, но и туристический потенциал ведущих курортов СКФО. В церемонии открытия Форума приняли участие председатель Правления АО "Банк ДОМ.РФ" Артем Федорко, генеральный директор и сооснователь компании "ПИР Экспо" Елена Меркулова, а также специальный гость мероприятия, Народная артистка России, актриса театра и кино Ирина Алферова. Деловая программа Форума регионов России в 2024 году в целом насчитывала 32 мероприятия различного формата. Центральным событием программы уже по традиции стала пленарная сессия, которая открывала трёхдневный бизнес-марафон и была озаглавлена по аналогии с самим Форумом – "Инвестиции в туризм-2030. Люди, проекты, результаты". Участниками дискуссии стали уже упомянутый выше Артем Федорко, генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая, заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев, вице-президент Cosmos Hotel Group Андрей Большаков, директор департамента по взаимодействию с органами власти АО "Корпорация "Туризм.РФ" Михаил Шелдунов, а также Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Модератором сессии выступил Христофор Константиниди, председатель Комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ. Другим ключевым событием первого дня Форума стала стратегическая сессия "Пять морей и озеро Байкал – флагманы туристического флота. Вызовы и перспективы". Участники дискуссии, среди которых непосредственные акторы самого масштабного федерального проекта с точки зрения комплексного развития территорий и туристической инфраструктуры, на примерах круглогодичных курортов на Байкале, в Приморском крае, на побережье Каспийского и Черного морей поделились с гостями Форума своим видением того, как изменится российский туристический бизнес и туристический продукт с вводом в эксплуатацию этих крупнейших на территории нашей страны объектов. Учитывая специфику момента в туристической индустрии и тот факт, что десятки, если не сотни проектов сейчас находятся на стадии проектирования и запуска строительных работ, значительное место в программе занимали сессии, посвященные специфике именно строительных работ туристических объектов. Так, недавно созданная Ассоциация НОТЕХ провела практическую сессию, в ходе которой эксперты разобрали основные ошибки заказчиков и девелоперов на всех этапах строительства самых разных туристических объектов – от гостиницы до спортивного комплекса на территории курорта. Темой другой практической сессии, организованной под эгидой Комитета по инфраструктуре и земельно-имущественным отношениям "Опоры России", стала проблематика, связанная с поиском, строительством и реконструкцией уже существующих туристических объектов, где особое внимание было уделено решению самого главного для любого инвестора вопроса – вопрос землепользования. Замыкал тему строительства в туризме специальный проект, ставший уже традиционным для Форума регионов России, "Школа девелопера. Туризм и девелопмент 2024", в ходе которого участники рынка жилой и коммерческой недвижимости подвели промежуточные результаты текущего года и постарались спрогнозировать дальнейшие тенденции развития туристической и строительной отрасли. Дополнили программу специальных проектов Форума регионов России в 2024 году специализированные сессии Международного трека: СНГ и БРИКС+, в работе которого приняли участие представители туристических администраций и деловых кругов Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Кувейта, а также ряда стран Средиземноморья, и также новый специальный проект "Открытый лекторий", программа которого включала нетрадиционные для туристических отраслевых мероприятий сессии прикладного характера, посвященные развитию предпринимательской культуры, финансовой грамотности и навыков делового общения членов проектных команд и трудовых коллективов, занятых в туризме и гостеприимстве. Принципиально новый подход в презентации инвестиционных проектов в сфере туризма и гостеприимства был предложен организаторами в рамках Форума 2024 года. Во второй и третий день Форума состоялись три сессии в формате питчинга, общая продолжительность которых составила более семи часов. С заявками представить свои инвестиционные проекты выступило порядка 50 инициаторов, среди которых главы муниципальных образований, представляющие проекты в малых, закрытых и моногородах, управляющие гостиничные компании, частные инвесторы. Прошли отборочный этап и приняли участие в итоговой презентации 30 наиболее проработанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 70 миллиардов рублей. Четвертый Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" в очередной раз стал площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве. Так, на полях Форума соответствующие документы были подписаны между Ассоциацией малых туристских городов с одной стороны и городом Юрьевец Ивановской области о присоединении последнего к Ассоциации, а также с компанией "Ситибук" о разработке культурно-досугового портала для малых и средних городов России. Общее количество участников Форума регионов в 2024 году составило более 1,3 тысячи человек из более чем 50 регионов России. Информационными партнерами Форума в 2024 году выступили информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", издательский дом "Коммерсантъ", газета "Комсомольская правда", объединения "Деловая Россия", Российский союз туриндустрии и другие отраслевые СМИ и организации. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20241101/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html

https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html

https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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