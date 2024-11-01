https://ria.ru/20241101/chasovyar-1981337707.html
Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
Часов Яр, ДНР: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО
Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:58
2024-11-01T13:58
2024-11-01T18:58
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
константиновка
сергей орджоникидзе
ринат ахметов
иосиф кобзон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики в шести-семи километрах к западу от Артемовска.Часов ЯрГород Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.РасположениеЧасов Яр расположен в северной части ДНР в 60 километрах от Донецка и в шести-семи километрах от Артемовска. Площадь города — 17,87 квадратных километров. С юга и востока защищен холмами. Небольшой район на востоке, именуемый "Канал" или "Новый", отделен от остальной части города каналом Северский Донец – Донбасс. При этом сам Часов Яр расположен на возвышенности, что придает ему особенную важность — взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск. Часов Яр – ключ к этой агломерации.На картеСтратегическое значениеЗначение Часов Яра как господствующей высоты в этой части ДНР крайне важное. Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также расширит спектр БПЛА, способных поражать цели в расположенных по соседству городах. Также там можно разместить ретрансляторы для обеспечения мощного сигнала для дронов, который расширит их радиус действия.Помимо этого, освобождение города позволит развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.Еще большую важную проходящие через Константиновку трассы играют для ВСУ в Дзержинске (Торецке). Более того, если после освобождения Часов Яра российским войскам удастся развить успех и взять Константиновку, то обороняющиеся в Дзержинске подразделения ВСУ не только лишаться поставок боекомплекта и провизии, но и рискуют столкнутся с угрозой окружения. Сейчас они вынуждены оборонять город с востока и с юга – после освобождения российскими войсками Новгородского (Нью-Йорка) и Нелеповки.В свою очередь, освобождение Дзержинска позволит положить конец обстрелам Горловки, которые продолжаются уже десять лет.Бои за Часов ЯрНаступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.Параллельно ВС РФ развивают наступление на флангах города. В начале осени удалось освободить Калиновку, расположенную северо-восточнее Часов Яра, что позволяет развивать наступление на северном фланге города, откуда регулярно приходят новости о постепенном продвижении российских войск.Помимо этого, ВС РФ также двигаются на запад южнее Часов Яра вдоль дороги Н-32. Здесь российские штурмовики пытаются взять под контроль возвышенности, чтобы контролировать коммуникации со стороны Константиновки. ВС РФ продвигаются в сторону Ступочек и Предтечино. Последнее находится всего в пяти километрах от критически важной для ВСУ Константиновки.В черте самого города идут упорные бои. В конце августа в ВСУ заявляли, что под контролем российских войск находится не менее 40 процентов города.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаПоселение, из которого последствии вырос Часов Яр, возникло во второй половине XIXвека — здесь разрабатывали месторождение по добыче огнеупорных глин. Эта отрасль стала основной для Часов Яра.Статус города ему присвоили в 1938 году. По завершении восстановления после Великой Отечественной войны здесь были созданы предприятие по разработке огнеупорных глин и завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе.В 1958 году в Часов Яре открыли ремонтный завод, который занимался обслуживанием автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. Затем на его мощностях наладили сборку автобусов.Годом ранее городе начали строить завод "Гидрожелезобетон", который впоследствии объединили вместе с другими предприятиями в Часовоярский огнеупорный комбинат. Однако в ноябре 2018 года завод разобрали на металлолом.После начала войны в Донбассе в 2014-м году здесь разместили 65-й военный мобильный госпиталь ВСУ.Градообразующим предприятием и главным источников доходов в городской бюджет остался Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе. С 2020 года он находится в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. На тот момент на комбинате работали порядка 500–600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.Население города по данным последней переписи, проводившейся в 2001 году составляло 16 767 человек. При этом 73,13% из них — украинцы, 24,47% — русские. К 2022-му украинские власти оценивали число жителей Часов Яра в 12 250 человек.Наиболее известным уроженцем Часов Яра является советский и российский певец Иосиф Кобзон. Когда ему было два года, семья переехала во Львов, а в начале войны их эвакуировали в Узбекистан. В 1944-м семья вернулась в Донбасс, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск.Флаг города представляет из себя прямоугольное полотнище с синей и зеленой полосами слева и справа соответственно и желтой – более узкой полосой посередине. Поверх них, в центре, размещен серебристый треугольник, обрамленный красным контуром, символизирующий огонь.Этот же символ, только без обрамления, сохранен и на гербе города Часов Яр. Однако здесь щит состоит из двух половин – красной и зеленой.
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РИА Новости
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РИА Новости
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часов яр, донбасс, константиновка, сергей орджоникидзе, ринат ахметов, иосиф кобзон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Константиновка, Сергей Орджоникидзе, Ринат Ахметов, Иосиф Кобзон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики в шести-семи километрах к западу от Артемовска.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс
. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Часов Яр расположен в северной части ДНР в 60 километрах от Донецка
и в шести-семи километрах от Артемовска. Площадь города — 17,87 квадратных километров. С юга и востока защищен холмами. Небольшой район на востоке, именуемый "Канал" или "Новый", отделен от остальной части города каналом Северский Донец – Донбасс. При этом сам Часов Яр расположен на возвышенности, что придает ему особенную важность — взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнем соседнюю Константиновку
, Дружковку
, а также Славянск
и Краматорск
. Часов Яр – ключ к этой агломерации.
Значение Часов Яра как господствующей высоты в этой части ДНР крайне важное. Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также расширит спектр БПЛА, способных поражать цели в расположенных по соседству городах. Также там можно разместить ретрансляторы для обеспечения мощного сигнала для дронов, который расширит их радиус действия.
Помимо этого, освобождение города позволит развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом
, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.
Еще большую важную проходящие через Константиновку трассы играют для ВСУ в Дзержинске (Торецке
). Более того, если после освобождения Часов Яра российским войскам удастся развить успех и взять Константиновку, то обороняющиеся в Дзержинске подразделения ВСУ не только лишаться поставок боекомплекта и провизии, но и рискуют столкнутся с угрозой окружения. Сейчас они вынуждены оборонять город с востока и с юга – после освобождения российскими войсками Новгородского (Нью-Йорка
) и Нелеповки.
В свою очередь, освобождение Дзержинска позволит положить конец обстрелам Горловки
, которые продолжаются уже десять лет.
Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Параллельно ВС РФ
развивают наступление на флангах города. В начале осени удалось освободить Калиновку, расположенную северо-восточнее Часов Яра, что позволяет развивать наступление на северном фланге города, откуда регулярно приходят новости о постепенном продвижении российских войск.
Помимо этого, ВС РФ также двигаются на запад южнее Часов Яра вдоль дороги Н-32. Здесь российские штурмовики пытаются взять под контроль возвышенности, чтобы контролировать коммуникации со стороны Константиновки. ВС РФ продвигаются в сторону Ступочек и Предтечино. Последнее находится всего в пяти километрах от критически важной для ВСУ Константиновки.
В черте самого города идут упорные бои. В конце августа в ВСУ заявляли, что под контролем российских войск находится не менее 40 процентов города.
Символика, краткая история города, экономика и значимость города
Поселение, из которого последствии вырос Часов Яр, возникло во второй половине XIXвека — здесь разрабатывали месторождение по добыче огнеупорных глин. Эта отрасль стала основной для Часов Яра.
Статус города ему присвоили в 1938 году. По завершении восстановления после Великой Отечественной войны здесь были созданы предприятие по разработке огнеупорных глин и завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе
.
В 1958 году в Часов Яре открыли ремонтный завод, который занимался обслуживанием автомобилей ЗИЛ
и ГАЗ
. Затем на его мощностях наладили сборку автобусов.
Годом ранее городе начали строить завод "Гидрожелезобетон", который впоследствии объединили вместе с другими предприятиями в Часовоярский огнеупорный комбинат. Однако в ноябре 2018 года завод разобрали на металлолом.
После начала войны в Донбассе в 2014-м году здесь разместили 65-й военный мобильный госпиталь ВСУ.
Градообразующим предприятием и главным источников доходов в городской бюджет остался Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе
. С 2020 года он находится в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым
. На тот момент на комбинате работали порядка 500–600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.
Население города по данным последней переписи, проводившейся в 2001 году составляло 16 767 человек. При этом 73,13% из них — украинцы, 24,47% — русские. К 2022-му украинские власти оценивали число жителей Часов Яра в 12 250 человек.
Наиболее известным уроженцем Часов Яра является советский и российский певец Иосиф Кобзон
. Когда ему было два года, семья переехала во Львов
, а в начале войны их эвакуировали в Узбекистан
. В 1944-м семья вернулась в Донбасс, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск
.
Флаг города представляет из себя прямоугольное полотнище с синей и зеленой полосами слева и справа соответственно и желтой – более узкой полосой посередине. Поверх них, в центре, размещен серебристый треугольник, обрамленный красным контуром, символизирующий огонь.
Этот же символ, только без обрамления, сохранен и на гербе города Часов Яр. Однако здесь щит состоит из двух половин – красной и зеленой.