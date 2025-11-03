Российские БПЛА устроили баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, устроили воздушные баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки.

"Севернее Часового Яра противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады "Север-V" устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны", - сообщили в группировке.