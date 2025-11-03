https://ria.ru/20251103/bpl-2052586148.html
Российские БПЛА устроили баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром
2025-11-03T08:06:00+03:00
2025-11-03T08:06:00+03:00
2025-11-03T08:57:00+03:00
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, устроили воздушные баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки.
Видео уничтожения дронов ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Севернее Часового Яра противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады "Север-V" устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны", - сообщили в группировке.
ВСУ
пытаются замедлить продвижение ВС РФ
на данном направлении, применяя большое количество дронов в воздухе.
Город Часов Яр
и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску
, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс
. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.