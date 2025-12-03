Рейтинг@Mail.ru
В России снимут фильм о битве за Часов Яр
13:47 03.12.2025
В России снимут фильм о битве за Часов Яр
В России снимут фильм о битве за Часов Яр - РИА Новости, 03.12.2025
В России снимут фильм о битве за Часов Яр
Российские кинематографисты снимут фильм "Вспомнить всех. Битва за Часов Яр" о событиях СВО, премьера запланирована на 23 февраля 2027 года, сообщил режиссер...
В России снимут фильм о битве за Часов Яр

В России снимут фильм "Вспомнить всех. Битва за Часов Яр" о событиях СВО

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские кинематографисты снимут фильм "Вспомнить всех. Битва за Часов Яр" о событиях СВО, премьера запланирована на 23 февраля 2027 года, сообщил режиссер Олег Лукичев.
"Жанр нашего фильма - это военный боевик. В 2025 году 31 июля закончилась самая большая битва, которая длилась на протяжении 16 месяцев, за город Часов Яр. И мы хотели про это снять фильм", - рассказал он в ходе очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства, проходящей в среду в министерстве культуры РФ.
По его словам, сюжет будет сконцентрирован на командире ДРГ, который не до конца отойдя от ранения, уговаривает начальство отправить его на боевое задание. Автором сценария выступил действующий командир ДРГ Евгений Николаев, который участвовал во всей битве по взятию Часова Яра в ходе СВО. Прототипы героев списаны с реальных людей, отметили создатели.
Главные роли исполнят известные российские артисты Владимир Ильин, Антон Шагин, Алексей Вертков, Юлия Бочарова и другие.
Съемки фильма пройдут в ДНР. Создатели проекта сотрудничают с министерством обороны РФ, которое поможем с обеспечением военной техники для съемок, интернациональной бригадой "Пятнашка", они также помогут с техникой и предоставят полигоны, инструкторов, которые снимутся в фильме. А благодаря договоренности с центром военно-спортивной подготовки "Воин" курсанты, инструктора из ДНР и ЛНР примут участие в съемках массовых сцен.
"Натура выбрана в ДНР вокруг Донецка, артисты у нас утверждены, съемки у нас начнутся весной, если все будет нормально. В прокат мы хотели выходить на 23 февраля", - заключил Лукичев.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
