В России снимут фильм о битве за Часов Яр

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские кинематографисты снимут фильм "Вспомнить всех. Битва за Часов Яр" о событиях СВО, премьера запланирована на 23 февраля 2027 года, сообщил режиссер Олег Лукичев.

По его словам, сюжет будет сконцентрирован на командире ДРГ, который не до конца отойдя от ранения, уговаривает начальство отправить его на боевое задание. Автором сценария выступил действующий командир ДРГ Евгений Николаев, который участвовал во всей битве по взятию Часова Яра в ходе СВО. Прототипы героев списаны с реальных людей, отметили создатели.