Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 24.11.2025 (обновлено: 09:59 24.11.2025)
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов и мин

Командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса с позывным "Миссионер"
Командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда Русь добровольческого корпуса с позывным Миссионер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИАИ Новости
Командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса с позывным "Миссионер"
АРТЕМОВСК (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Украинская сторона продолжает использовать различные типы запрещенных противопехотных мин, мин-ловушек и применяет большое их количество, абсолютно игнорируя международные конвенции о запрете таких боеприпасов, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Стало больше использоваться противопехотных мин абсолютно различной модификации. То есть если с прошлым годом сравнивать, то в разы увеличилась опасность именно подрыва на дистанционных минах, настроенных на магнитный резонанс. Очень много видов различных ловушек саперных придумано. Поэтому в сравнении с прошлым годом очень возросла именно эта минная, заградительная опасность", - рассказал "Миссионер".
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Успеть за минуту". Как вскрывают позиции ВСУ под Красноармейском
08:00
По его словам, кассетные боеприпасы ВСУ практически перестали применять на этом участке фронта в отличие от прошлого года, когда шли бои за Часов Яр и его окрестности.
Командир также отметил, что противник полностью игнорирует международные конвенции по запрещенным боеприпасам и способам ведения войны.
"Противник у нас вообще ничем не гнушается. То есть абсолютно там никаких конвенций, что там где-то кем-то запрещено", - рассказал он.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
© 2025 МИА «Россия сегодня»
