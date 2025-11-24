https://ria.ru/20251124/vsu-2057042127.html
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов - РИА Новости, 24.11.2025
Российский боец сообщил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов
Украинская сторона продолжает использовать различные типы запрещенных противопехотных мин, мин-ловушек и применяет большое их количество, абсолютно игнорируя... РИА Новости, 24.11.2025
АРТЕМОВСК (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Украинская сторона продолжает использовать различные типы запрещенных противопехотных мин, мин-ловушек и применяет большое их количество, абсолютно игнорируя международные конвенции о запрете таких боеприпасов, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Стало больше использоваться противопехотных мин абсолютно различной модификации. То есть если с прошлым годом сравнивать, то в разы увеличилась опасность именно подрыва на дистанционных минах, настроенных на магнитный резонанс. Очень много видов различных ловушек саперных придумано. Поэтому в сравнении с прошлым годом очень возросла именно эта минная, заградительная опасность", - рассказал "Миссионер".
По его словам, кассетные боеприпасы ВСУ
практически перестали применять на этом участке фронта в отличие от прошлого года, когда шли бои за Часов Яр
и его окрестности.
Командир также отметил, что противник полностью игнорирует международные конвенции по запрещенным боеприпасам и способам ведения войны.
"Противник у нас вообще ничем не гнушается. То есть абсолютно там никаких конвенций, что там где-то кем-то запрещено", - рассказал он.
Украина
в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев
нарушает взятые на себя международные обязательства.