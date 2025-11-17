ВСУ с трудом пытаются удержать оборону, рассказал боец

АРТЕМОВСК, 17 ноя - РИА Новости. Боевой дух и способность украинских военнослужащих держать оборону на краматорско-дружковском направлении значительно снизились по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".

"Противник, конечно, подсел. Подсел и морально. Стали, вот, например, если события последних штурмов брать в расчет, то противник с большей готовностью оставляет позиции, чем, например, в прошлом году. То есть если в прошлом году это просто было, ну там, кость в кость эти битвы, то сейчас достаточно штурма этой позиции, чтобы противник просто отсюда откатывался", - рассказал "Миссионер".

Собеседник агентства отметил, что противник сделал упор на применение БПЛА, что, скорее всего, связано с острым кадровым голодом и нехваткой личного состава. Но такой тактики недостаточно для удержания обороны со стороны ВСУ