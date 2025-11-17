https://ria.ru/20251117/vsu-2055369979.html
ВСУ с трудом пытаются удержать оборону, рассказал боец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055373726_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfd041f8fb85c3f77110deb96f9a776d.jpg
Боец с позывным "Миссионер" о боевом духе ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Боевой дух и способность ВСУ держать оборону на Краматорско-Дружковском направлении значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал командир штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, с позывным "Миссионер". За работой пункта управления и артиллерии наблюдал корреспондент РИА Новости.
АРТЕМОВСК, 17 ноя - РИА Новости. Боевой дух и способность украинских военнослужащих держать оборону на краматорско-дружковском направлении значительно снизились по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Противник, конечно, подсел. Подсел и морально. Стали, вот, например, если события последних штурмов брать в расчет, то противник с большей готовностью оставляет позиции, чем, например, в прошлом году. То есть если в прошлом году это просто было, ну там, кость в кость эти битвы, то сейчас достаточно штурма этой позиции, чтобы противник просто отсюда откатывался", - рассказал "Миссионер".
Собеседник агентства отметил, что противник сделал упор на применение БПЛА, что, скорее всего, связано с острым кадровым голодом и нехваткой личного состава. Но такой тактики недостаточно для удержания обороны со стороны ВСУ
"Это может быть связано с очень большим голодом кадровым, то есть нехваткой личного состава. Они выбрали вот этот путь технологии, связанный с FPV-дронами, с различного рода роботизированной техникой. Он как бы и давал поначалу свои плоды, но как мы все прекрасно знаем, пока нога бойца, штурмовика не ступит на территорию, то она не считается взятой", - подытожил командир.