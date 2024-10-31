https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за всё время пусков, возможно, был использован иной тип ракеты, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани в эфире... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:39

2024-10-31T03:39

2024-10-31T07:21

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за всё время пусков, возможно, был использован иной тип ракеты, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани в эфире телеканала NHK."Сейчас идет сбор информации. Но полет ракеты был самым продолжительным за все время, поэтому мы думаем, не были ли это иная, чем до сих пор, ракета", - сказал министр, трансляцию его выступления приводит канал NHK.Полет длился 1 час 26 минут и стал самым продолжительным за всё время пусков. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра о том, что запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим. Дальность полета составила 1 тысячу километров, высота – 7 тысяч километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.

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в мире, япония, хоккайдо, сигэру исиба, баллистические ракеты, кндр