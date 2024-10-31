Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ
NHK: полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков
© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за всё время пусков, возможно, был использован иной тип ракеты, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани в эфире телеканала NHK.
"Сейчас идет сбор информации. Но полет ракеты был самым продолжительным за все время, поэтому мы думаем, не были ли это иная, чем до сих пор, ракета", - сказал министр, трансляцию его выступления приводит канал NHK.
Полет длился 1 час 26 минут и стал самым продолжительным за всё время пусков.
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.
Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра о том, что запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим. Дальность полета составила 1 тысячу километров, высота – 7 тысяч километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.