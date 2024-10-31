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КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.10.2024
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01:38 31.10.2024 (обновлено: 01:51 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kndr-1981026968.html
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.10.2024
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на данные Объединенного комитета... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:38
2024-10-31T01:51
в мире
японское море
южная корея
баллистические ракеты
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. "КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — пишет агентство.Запуск произошел через несколько часов после того, как министры обороны Южной Кореи и США осудили "в один голос" в "самых решительных" выражениях якобы имеющее место развертывание войск Северной Кореи в России во время ежегодных переговоров союзников по обороне в Пентагоне в среду. В последний раз Северная Корея запускала несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.
https://ria.ru/20240919/kndr-1973544448.html
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в мире, японское море, южная корея, баллистические ракеты
В мире, Японское море, Южная Корея, баллистические ракеты
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
"КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — пишет агентство.
Запуск произошел через несколько часов после того, как министры обороны Южной Кореи и США осудили "в один голос" в "самых решительных" выражениях якобы имеющее место развертывание войск Северной Кореи в России во время ежегодных переговоров союзников по обороне в Пентагоне в среду.
В последний раз Северная Корея запускала несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.
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В миреЯпонское мореЮжная Кореябаллистические ракеты
 
 
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