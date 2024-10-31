https://ria.ru/20241031/kndr-1981030073.html

В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР

В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национального совета безопасности в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты КНДР. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:55

2024-10-31T02:55

2024-10-31T02:55

в мире

япония

сигэру исиба

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национального совета безопасности в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты КНДР. "Сегодня Северная Корея провела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставить населению информацию и обеспечить безопасность. К этому часу ущерба не зафиксировано. После этого я получу подробный доклад и мы созовем совет национальной безопасности", - сказал премьер-министр журналистам. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 МСК), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981026968.html

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в мире, япония, сигэру исиба