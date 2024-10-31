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В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
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02:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kndr-1981030073.html
В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР
В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национального совета безопасности в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты КНДР. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:55
2024-10-31T02:55
в мире
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национального совета безопасности в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты КНДР. "Сегодня Северная Корея провела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставить населению информацию и обеспечить безопасность. К этому часу ущерба не зафиксировано. После этого я получу подробный доклад и мы созовем совет национальной безопасности", - сказал премьер-министр журналистам. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 МСК), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.
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в мире, япония, сигэру исиба
В мире, Япония, Сигэру Исиба
В Японии созывают совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР

Премьер Исиба объявил о созыве совета безопасности в связи с пуском ракеты КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР . Архивное фото
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национального совета безопасности в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты КНДР.
"Сегодня Северная Корея провела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставить населению информацию и обеспечить безопасность. К этому часу ущерба не зафиксировано. После этого я получу подробный доклад и мы созовем совет национальной безопасности", - сказал премьер-министр журналистам.
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 МСК), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 01:38
 
В миреЯпонияСигэру Исиба
 
 
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