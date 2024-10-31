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Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии - РИА Новости, 31.10.2024
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04:45 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kndr-1981034538.html
Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии
Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии - РИА Новости, 31.10.2024
Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии
Запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим, её дальность полета составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:45
2024-10-31T04:45
в мире
япония
хоккайдо
японское море
гэн накатани
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим, её дальность полета составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани журналистам в канцелярии премьер-министра. "Ракета Северной Кореи была межконтинентальной баллистической. Ракета летела 86 минут и в 8.37 (2.37 мск) упала в 200 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 1000 километров, высота – более 7000 километров. Таким образом, время полета этой баллистической ракеты стало самым продолжительным, а высота – самой большой. К этому часу информации об ущербе морским и воздушным судам нет", - сказал министр. КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Это 12-й пуск баллистической ракеты в этом году.
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в мире, япония, хоккайдо, японское море, гэн накатани
В мире, Япония, Хоккайдо, Японское море, Гэн Накатани
Запущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявило минобороны Японии

Минобороны Японии: дальность полета ракеты КНДР составила 1000 километров

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим, её дальность полета составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани журналистам в канцелярии премьер-министра.
"Ракета Северной Кореи была межконтинентальной баллистической. Ракета летела 86 минут и в 8.37 (2.37 мск) упала в 200 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 1000 километров, высота – более 7000 километров. Таким образом, время полета этой баллистической ракеты стало самым продолжительным, а высота – самой большой. К этому часу информации об ущербе морским и воздушным судам нет", - сказал министр.
КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.
Это 12-й пуск баллистической ракеты в этом году.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ
Вчера, 03:39
 
В миреЯпонияХоккайдоЯпонское мореГэн Накатани
 
 
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