https://ria.ru/20241030/lenoblast--1980999144.html

Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей

Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024

Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сотрудникам ГУФСИН региона ключи от 11 новых автомобилей "Лада" для автопарка ведомства, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:12

2024-10-30T19:12

2024-10-30T19:18

ленинградская область

приозерский район

ленинградская область

россия

александр дрозденко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сотрудникам ГУФСИН региона ключи от 11 новых автомобилей "Лада" для автопарка ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Для усиления работы ФСИН по надзору за отбывшими наказание и профилактики повторного совершения преступлений помогаем с поддержанием в рабочем состоянии автопарка службы. Область инвестирует в безопасность жителей", - сказал Александр Дрозденко. Добавляется, что 11 автомобилей "Лада Нива тревел" отправятся в филиалы в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском районах, а также в Сосновоборский городской округ. Планируется, что до конца 2024 года на общую сумму 4,6 млн рублей будет приобретено 60 автоматизированных рабочих мест, куда входят комплекты персональных компьютеров с мониторами, системными блоками и 18 многофункциональных устройств. Техника также будет передана ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что за 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 12,4% в сравнении с показателями прошлого года.

https://ria.ru/20241010/leningradskaya-oblast-1977460745.html

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приозерский район, ленинградская область, россия, александр дрозденко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)