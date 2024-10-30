Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
19:12 30.10.2024 (обновлено: 19:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/lenoblast--1980999144.html
Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей
Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024
Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сотрудникам ГУФСИН региона ключи от 11 новых автомобилей "Лада" для автопарка ведомства, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:12
2024-10-30T19:18
ленинградская область
приозерский район
ленинградская область
россия
александр дрозденко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сотрудникам ГУФСИН региона ключи от 11 новых автомобилей "Лада" для автопарка ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Для усиления работы ФСИН по надзору за отбывшими наказание и профилактики повторного совершения преступлений помогаем с поддержанием в рабочем состоянии автопарка службы. Область инвестирует в безопасность жителей", - сказал Александр Дрозденко. Добавляется, что 11 автомобилей "Лада Нива тревел" отправятся в филиалы в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском районах, а также в Сосновоборский городской округ. Планируется, что до конца 2024 года на общую сумму 4,6 млн рублей будет приобретено 60 автоматизированных рабочих мест, куда входят комплекты персональных компьютеров с мониторами, системными блоками и 18 многофункциональных устройств. Техника также будет передана ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что за 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 12,4% в сравнении с показателями прошлого года.
https://ria.ru/20241010/leningradskaya-oblast-1977460745.html
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html
приозерский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приозерский район, ленинградская область, россия, александр дрозденко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Ленинградская область , Приозерский район, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей

Ленобласть передала для автопарка ГУФСИН 11 новых автомобилей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сотрудникам ГУФСИН региона ключи от 11 новых автомобилей "Лада" для автопарка ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для усиления работы ФСИН по надзору за отбывшими наказание и профилактики повторного совершения преступлений помогаем с поддержанием в рабочем состоянии автопарка службы. Область инвестирует в безопасность жителей", - сказал Александр Дрозденко.
Петербургский международный газовый форум - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме
10 октября, 18:21
Добавляется, что 11 автомобилей "Лада Нива тревел" отправятся в филиалы в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском районах, а также в Сосновоборский городской округ.
Планируется, что до конца 2024 года на общую сумму 4,6 млн рублей будет приобретено 60 автоматизированных рабочих мест, куда входят комплекты персональных компьютеров с мониторами, системными блоками и 18 многофункциональных устройств. Техника также будет передана ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что за 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 12,4% в сравнении с показателями прошлого года.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ленинградской областью
16 октября, 16:20
 
Ленинградская областьПриозерский районЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала