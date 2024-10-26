https://ria.ru/20241026/briks-1980116836.html

Мировая война отменяется

Мировая война отменяется - РИА Новости, 26.10.2024

Мировая война отменяется

Уникальность БРИКС в том, что это содружество стран не является единым блоком, не ставит себе военных задач и не создает врагов на ровном месте. Очевиден... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

аналитика

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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Уникальность БРИКС в том, что это содружество стран не является единым блоком, не ставит себе военных задач и не создает врагов на ровном месте. Очевиден контракт с западными альянсами — те выстроены вдоль жесткой вертикали власти, идеологизированы, милитаризованы и заточены против внешнего врага. Стиль их деятельности: "Первая колонна марширует, вторая колонна марширует..."Однако сама огромность БРИКС не дает ей уклониться от темы безопасности. Слишком уж много проблем накопилось на нашей планете, которые западные блоки не то что не решают — они их откровенно создают.Неудивительно, что лидер Китая Си Цзиньпин открыто призвал коллег по БРИКС "управлять глобальной безопасностью". "Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить сообщество единой судьбы человечества", — сказал он на саммите в Казани.Во что превратилась глобальная безопасность сегодня, любой может видеть, заглянув в ленту новостей. Это просто страшно на самом деле.При этом главный агрессор — Вашингтон — уверяет всех, что неустанно борется за мир. Возглавляет вооруженные до зубов военные альянсы — кроме распиаренной НАТО, есть ведь еще AUKUS, АНЗЮС, QUAD, "Пакт Рио" плюс бесконечные двусторонние договоры. Поставляет оружие во все горячие точки, провоцирует новые конфликты, расковыривает старые раны, дает заведомо невыполнимые обещания о защите — и все это под незабвенным слоганом Бориса Джонсона "Давайте повоюем!".Результат очевиден и трагичен: плачут матери над трупами своих детей в Газе, кричат раненые в Донецке и Бейруте, разрушаются дома, города и целые страны. Обезумевший мировой жандарм борется за мир так, что камня на камне не остается.Лидеры стран — членов БРИКС не устают повторять, что главная цель их деятельности — чисто экономическая. Но какая тут экономика, если торговые войны то и дело перерастают в настоящие боестолкновения? Всем странам сегодня жизненно нужны "20 лет покоя внутреннего и внешнего", о которых мечтал еще Столыпин. Это главная на сегодня ценность, ее необходимо защищать.Критики БРИКС напирают на то, что между странами-членами существуют исторически обусловленные разногласия, противоречия и территориальные споры. Однако в мире сегодня нет международной организации, где собрались бы исключительно добрые друзья.В НАТО и ЕС уживаются вместе Греция и Турция, Германия и Франция. Дай им волю, они, конечно, порешали бы между собой земельный вопрос — руки-то помнят. Но сотрудничество заведомо выгоднее, поэтому весь исторически накопившийся ресентимент отставляется в сторону.На полях казанского саммита БРИКС впервые за пять лет провели встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. Несмотря на территориальные разногласия, лидеры этих сильнейших стран отчетливо продемонстрировали свое стремление к миру. А все потому, что мир сегодня выгоден: его сохранение подорвало бы в корне англосаксонскую политику в стиле "разделяй и властвуй".Си и Моди дали прекрасный пример для подражания. Если страны будут по-прежнему вестись на все провокации англосаксов (а основа для территориального спора Индии и Китая была заложена именно покидавшими свои колонии англичанами), то они останутся в одиночестве и рискуют погибнуть. Только вместе государства могут сохранить свой суверенитет, обеспечить реальную безопасность и для себя, и для всей планеты.Потенциал для обеспечения глобальной безопасности у БРИКС, несомненно, имеется. Армии Индии, Китая и России входят в группу крупнейших и сильнейших вооруженных сил. Россия и Китай — официальные владельцы ядерного оружия, при этом российский ядерный арсенал — крупнейший в мире. О высоких технологиях не приходится и говорить: осознавая угрозы, военные стран БРИКС модернизируют свои вооруженные силы опережающим темпом. По боевому опыту, безусловно, лидирует Россия, однако наши военные рады делиться своим опытом с нашими друзьями. Регулярные совместные российско-китайские учения и маневры тому свидетельство. А совсем недавно мы проводили совместные учения с Ираном на Каспии.В мире формируется все более острый запрос не только на экономическое взаимодействие, но и на зонтик безопасности, независимый от злоупотреблений уходящего гегемона. И у БРИКС есть очень серьезный потенциал для работы в данной сфере.

https://ria.ru/20241025/rossija-1980098367.html

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аналитика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, китай, индия, россия