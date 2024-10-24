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Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:22 24.10.2024 (обновлено: 11:44 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979753870.html
Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин
Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024
Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин
Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:22
2024-10-24T11:44
си цзиньпин
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
китай
россия
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании саммита "БРИКС+/аутрич"."Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить Сообщество единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер.Он также подчеркнул, что страны БРИКС "должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, укрепления управления глобальной безопасностью и поиска решений острых проблем с одновременным устранением как причин, так и симптомов".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979760938.html
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си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, китай, россия, казань
Си Цзиньпин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Китай, Россия, Казань
Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: страны БРИКС должны управлять безопасностью и решать острые вопросы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании саммита "БРИКС+/аутрич".
"Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить Сообщество единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер.
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Он также подчеркнул, что страны БРИКС "должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, укрепления управления глобальной безопасностью и поиска решений острых проблем с одновременным устранением как причин, так и симптомов".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Си ЦзиньпинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКитайРоссияКазань
 
 
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