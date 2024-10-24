https://ria.ru/20241024/briks-1979753870.html

Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин

Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024

Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин

Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:22

2024-10-24T11:22

2024-10-24T11:44

си цзиньпин

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании саммита "БРИКС+/аутрич"."Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить Сообщество единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер.Он также подчеркнул, что страны БРИКС "должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, укрепления управления глобальной безопасностью и поиска решений острых проблем с одновременным устранением как причин, так и симптомов".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, китай, россия, казань