Страны БРИКС должны управлять глобальной безопасностью, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: страны БРИКС должны управлять безопасностью и решать острые вопросы
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, управления глобальной безопасностью и решения острых вопросов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании саммита "БРИКС+/аутрич".
"Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить Сообщество единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер.
Он также подчеркнул, что страны БРИКС "должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, укрепления управления глобальной безопасностью и поиска решений острых проблем с одновременным устранением как причин, так и симптомов".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.