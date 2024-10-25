https://ria.ru/20241025/vazhnoe-1979966349.html

В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах

В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах - РИА Новости, 25.10.2024

В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах

В Минпросвещения обсуждают возможность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:54

2024-10-25T08:54

2024-10-25T16:11

общество

россия

владимир путин

дети

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Минпросвещения обсуждают возможность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации", — заявили в министерстве. Там уточнили, что решение эксперты будут принимать после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций. "Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей", — отметили в Минпросвещения."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.С идеей распространить "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет выступила на встрече с президентом воспитатель вологодского детского сада № 84 Надежда Воронцова. Путин поддержал инициативу, но попросил действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.

https://ria.ru/20241003/putin-1976258743.html

https://ria.ru/20241025/gosduma-1979949735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дети, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы