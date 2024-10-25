https://ria.ru/20241025/vazhnoe-1979966349.html
В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах
В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах - РИА Новости, 25.10.2024
В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах
В Минпросвещения обсуждают возможность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:54
2024-10-25T08:54
2024-10-25T16:11
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Минпросвещения обсуждают возможность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации", — заявили в министерстве. Там уточнили, что решение эксперты будут принимать после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций. "Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей", — отметили в Минпросвещения."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.С идеей распространить "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет выступила на встрече с президентом воспитатель вологодского детского сада № 84 Надежда Воронцова. Путин поддержал инициативу, но попросил действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.
https://ria.ru/20241003/putin-1976258743.html
https://ria.ru/20241025/gosduma-1979949735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дети, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Дети, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
В Минпросвещения обсуждают введение "Разговоров о важном" в детсадах
Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Минпросвещения обсуждают возможность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации", — заявили в министерстве.
Там уточнили, что решение эксперты будут принимать после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций.
«
"Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей", — отметили в Минпросвещения.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.
С идеей распространить "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет выступила на встрече с президентом воспитатель вологодского детского сада № 84 Надежда Воронцова. Путин поддержал инициативу, но попросил действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.