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Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 25.10.2024
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15:34 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/rossija-1980098367.html
Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт
Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 25.10.2024
Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт
Российскому председательству в БРИКС удалось выполнить свою главную миссию - гармонично интегрировать в объединение новые страны и в то же время сохранить его... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:34
2024-10-25T15:34
в мире
россия
казань
иран
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российскому председательству в БРИКС удалось выполнить свою главную миссию - гармонично интегрировать в объединение новые страны и в то же время сохранить его дееспособность, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. "Саммит стал очень большим успехом российской внешней политики, российского председательства в БРИКС... России удалось организовать главную миссию её председательства, а именно гармоничную интеграцию новых стран-членов при сохранении дееспособности и внутренней согласованности самого механизма, потому что, действительно, любое расширение добавляет разноголосицу мнений, страны действительно очень разные. Взять только, например, Иран и ОАЭ или Египет и Эфиопию, между которыми сохраняются непростые двусторонние отношения", - сказал Суслов на проходившей в Москве пресс-конференции "Итоги саммита БРИКС в Казани: экспертный взгляд". Эксперт отметил, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, а не большинством, при этом объединение сохраняется в качестве дееспособного механизма, и наглядной иллюстрацией этой дееспособности является казанская декларация саммита. Суслов добавил, что перед российским председательством также стояла задача, с одной стороны, сохранить инклюзивность БРИКС, с другой стороны, временно поставить дальнейшее расширение на паузу. "Мы в нашем экспертном совете убедили российскую власть, что пока не стоит педалировать дальнейшее расширение, что БРИКС должен оставаться именно ядром мирового большинства и не расширяться до масштабов самого мирового большинства, он должен быть эпицентром. В этой связи необходимо было сохранить баланс между инклюзивностью и тем, чтобы не расширяться сильно дальше, и этот баланс был найден в форме как раз создания нового механизма - партнёров БРИКС", - пояснил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
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в мире, россия, казань, иран, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Иран, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт

Эксперт Суслов: России удалось выполнить главную миссию председательства в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС
XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российскому председательству в БРИКС удалось выполнить свою главную миссию - гармонично интегрировать в объединение новые страны и в то же время сохранить его дееспособность, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
В Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
"Саммит стал очень большим успехом российской внешней политики, российского председательства в БРИКС... России удалось организовать главную миссию её председательства, а именно гармоничную интеграцию новых стран-членов при сохранении дееспособности и внутренней согласованности самого механизма, потому что, действительно, любое расширение добавляет разноголосицу мнений, страны действительно очень разные. Взять только, например, Иран и ОАЭ или Египет и Эфиопию, между которыми сохраняются непростые двусторонние отношения", - сказал Суслов на проходившей в Москве пресс-конференции "Итоги саммита БРИКС в Казани: экспертный взгляд".
Эксперт отметил, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, а не большинством, при этом объединение сохраняется в качестве дееспособного механизма, и наглядной иллюстрацией этой дееспособности является казанская декларация саммита.
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10
Суслов добавил, что перед российским председательством также стояла задача, с одной стороны, сохранить инклюзивность БРИКС, с другой стороны, временно поставить дальнейшее расширение на паузу.
"Мы в нашем экспертном совете убедили российскую власть, что пока не стоит педалировать дальнейшее расширение, что БРИКС должен оставаться именно ядром мирового большинства и не расширяться до масштабов самого мирового большинства, он должен быть эпицентром. В этой связи необходимо было сохранить баланс между инклюзивностью и тем, чтобы не расширяться сильно дальше, и этот баланс был найден в форме как раз создания нового механизма - партнёров БРИКС", - пояснил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
 
В миреРоссияКазаньИранБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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