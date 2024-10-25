https://ria.ru/20241025/rossija-1980098367.html

Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт

Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 25.10.2024

Россия выполнила главную миссию председательства в БРИКС, считает эксперт

Российскому председательству в БРИКС удалось выполнить свою главную миссию - гармонично интегрировать в объединение новые страны и в то же время сохранить его... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:34

2024-10-25T15:34

2024-10-25T15:34

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российскому председательству в БРИКС удалось выполнить свою главную миссию - гармонично интегрировать в объединение новые страны и в то же время сохранить его дееспособность, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. "Саммит стал очень большим успехом российской внешней политики, российского председательства в БРИКС... России удалось организовать главную миссию её председательства, а именно гармоничную интеграцию новых стран-членов при сохранении дееспособности и внутренней согласованности самого механизма, потому что, действительно, любое расширение добавляет разноголосицу мнений, страны действительно очень разные. Взять только, например, Иран и ОАЭ или Египет и Эфиопию, между которыми сохраняются непростые двусторонние отношения", - сказал Суслов на проходившей в Москве пресс-конференции "Итоги саммита БРИКС в Казани: экспертный взгляд". Эксперт отметил, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, а не большинством, при этом объединение сохраняется в качестве дееспособного механизма, и наглядной иллюстрацией этой дееспособности является казанская декларация саммита. Суслов добавил, что перед российским председательством также стояла задача, с одной стороны, сохранить инклюзивность БРИКС, с другой стороны, временно поставить дальнейшее расширение на паузу. "Мы в нашем экспертном совете убедили российскую власть, что пока не стоит педалировать дальнейшее расширение, что БРИКС должен оставаться именно ядром мирового большинства и не расширяться до масштабов самого мирового большинства, он должен быть эпицентром. В этой связи необходимо было сохранить баланс между инклюзивностью и тем, чтобы не расширяться сильно дальше, и этот баланс был найден в форме как раз создания нового механизма - партнёров БРИКС", - пояснил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html

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Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши. 2024-10-25T15:34 true PT0M35S

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