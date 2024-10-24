Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).