Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.