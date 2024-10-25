https://ria.ru/20241025/mid-1980118219.html

МИД КНДР прокомментировал возможную отправку военных в Россию

МИД КНДР прокомментировал возможную отправку военных в Россию - РИА Новости, 25.10.2024

МИД КНДР прокомментировал возможную отправку военных в Россию

Если бы КНДР решила направить своих военных в Россию, это соответствовало бы нормам международного права, заявил замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:33

2024-10-25T16:33

2024-10-25T16:33

россия

южная корея

пхеньян

владимир путин

юн сок ель

мария захарова

оон

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Если бы КНДР решила направить своих военных в Россию, это соответствовало бы нормам международного права, заявил замглавы МИД КНДР Ким Чжон Гю. "Полагаю, что если это и случится, то будет действиями, соответствующими нормам международного права", - заявил Ким Чжон Гю, отвечая на вопрос агентства ЦТАК о "слухах" о якобы отправке военных КНДР в РФ. Курирующий российское направление замминистра иностранных дел также отметил, что, на его взгляд, найдутся "силы, которые захотят представить эти (действия) в качестве незаконных". При этом он указал, что МИД КНДР не имеет прямого отношения к деятельности министерства обороны республики, и заявил, что не чувствует необходимости "что-либо отдельно подтверждать". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений южнокорейской разведки о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Южной Корее нужно подумать о возможных последствиях вступления в украинский конфликт, если такие решения будут приняты, Москва надеется на благоразумие Сеула. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html

https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html

россия

южная корея

пхеньян

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россия, южная корея, пхеньян, владимир путин, юн сок ель, мария захарова, оон