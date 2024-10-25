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Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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12:12 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1980014459.html
Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС
Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС
Турция желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:12
2024-10-25T12:12
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саммит брикс в казани в 2024 году
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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Турция желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер Турции посетил саммит стран БРИКС в Казани и провел в среду переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а в четверг выступил на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Мы обсудили, что можно сделать для улучшения наших отношений с БРИКС на основе взаимного уважения и взаимовыгодной формулы. Страны БРИКС, значительная часть которых, как и мы, являются членами "Большой двадцатки" G20, занимают около 30% площади планеты и 45% ее населения. На страны БРИКС приходится 40% мировой добычи нефти, 25% экспорта товаров и 2/5 торговли. Уже одни эти данные свидетельствуют об экономической значимости платформы БРИКС. Турция также желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте, возвращаясь из Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
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в мире, россия, турция, казань, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, большая двадцатка
В мире, Россия, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Большая двадцатка
Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС

Эрдоган: в интересах Турции развивать сотрудничество со странами БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Турция желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Лидер Турции посетил саммит стран БРИКС в Казани и провел в среду переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а в четверг выступил на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич".
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"Мы обсудили, что можно сделать для улучшения наших отношений с БРИКС на основе взаимного уважения и взаимовыгодной формулы. Страны БРИКС, значительная часть которых, как и мы, являются членами "Большой двадцатки" G20, занимают около 30% площади планеты и 45% ее населения. На страны БРИКС приходится 40% мировой добычи нефти, 25% экспорта товаров и 2/5 торговли. Уже одни эти данные свидетельствуют об экономической значимости платформы БРИКС. Турция также желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте, возвращаясь из Казани.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреРоссияТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБольшая двадцатка
 
 
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