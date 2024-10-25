https://ria.ru/20241025/briks-1980014459.html

Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС

Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Эрдоган заявил о желании Турции развивать сотрудничество с БРИКС

Турция желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:12

2024-10-25T12:12

2024-10-25T12:12

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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Турция желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер Турции посетил саммит стран БРИКС в Казани и провел в среду переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а в четверг выступил на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Мы обсудили, что можно сделать для улучшения наших отношений с БРИКС на основе взаимного уважения и взаимовыгодной формулы. Страны БРИКС, значительная часть которых, как и мы, являются членами "Большой двадцатки" G20, занимают около 30% площади планеты и 45% ее населения. На страны БРИКС приходится 40% мировой добычи нефти, 25% экспорта товаров и 2/5 торговли. Уже одни эти данные свидетельствуют об экономической значимости платформы БРИКС. Турция также желает развивать сотрудничество с БРИКС в предстоящий период в соответствии со своими интересами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте, возвращаясь из Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

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