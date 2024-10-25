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Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности - РИА Новости, 25.10.2024
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01:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1979941651.html
Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности
Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности - РИА Новости, 25.10.2024
Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности
Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:46
2024-10-25T01:46
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казань
бразилия
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брикс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале."В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в длительном переходе мира от однополярности к многополярности", - написал он. По мнению Пушкова, дни, в которые проходил саммит, историки будут считать "символической датой перехода к новому состоянию мира", а президент России Владимир Путин станет ключевой фигурой такого перехода. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979842859.html
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в мире, россия, казань, бразилия, алексей пушков, владимир путин, брикс, совет федерации рф, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Алексей Пушков, Владимир Путин, БРИКС, Совет Федерации РФ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности

Пушков: саммит БРИКС в Казани обозначил перелом в переходе к многополярности

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЧлены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в длительном переходе мира от однополярности к многополярности", - написал он.
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По мнению Пушкова, дни, в которые проходил саммит, историки будут считать "символической датой перехода к новому состоянию мира", а президент России Владимир Путин станет ключевой фигурой такого перехода.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреРоссияКазаньБразилияАлексей ПушковВладимир ПутинБРИКССовет Федерации РФСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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