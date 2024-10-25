https://ria.ru/20241025/briks-1979941651.html

Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности

Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности - РИА Новости, 25.10.2024

Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности

Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:46

2024-10-25T01:46

2024-10-25T01:46

в мире

россия

казань

бразилия

алексей пушков

владимир путин

брикс

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840868_0:120:3125:1878_1920x0_80_0_0_fe87a0b67042f5673693a6656f787ed2.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале."В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в длительном переходе мира от однополярности к многополярности", - написал он. По мнению Пушкова, дни, в которые проходил саммит, историки будут считать "символической датой перехода к новому состоянию мира", а президент России Владимир Путин станет ключевой фигурой такого перехода. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979842859.html

https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, бразилия, алексей пушков, владимир путин, брикс, совет федерации рф, саммит брикс в казани в 2024 году