Пушков назвал саммит БРИКС переломным моментом в переходе к многополярности
Пушков: саммит БРИКС в Казани обозначил перелом в переходе к многополярности
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЧлены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани является для всего мира переломным моментом в переходе к многополярности, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в длительном переходе мира от однополярности к многополярности", - написал он.
По мнению Пушкова, дни, в которые проходил саммит, историки будут считать "символической датой перехода к новому состоянию мира", а президент России Владимир Путин станет ключевой фигурой такого перехода.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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