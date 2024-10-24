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Лукашенко показали новейшие вертолеты казанского завода

Лукашенко показали новейшие вертолеты казанского завода - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко показали новейшие вертолеты казанского завода

Глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомил президента Белоруссии Александра Лукашенко, находящегося в Казани в рамках саммита глав государств БРИКС, с... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:43

2024-10-24T17:43

2024-10-24T17:51

россия

белоруссия

казань

рустам минниханов

александр лукашенко

брикс

казанский вертолетный завод

ми-38

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомил президента Белоруссии Александра Лукашенко, находящегося в Казани в рамках саммита глав государств БРИКС, с вертолетами Казанского вертолетного завода, сообщает в четверг пресс-служба главы российского региона. "Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь продукцию вертолетного завода. Александра Лукашенко впечатлил медицинский "Ансат" и Ми-38 с салоном ВИП", - говорится в сообщении. В частности президент Белоруссии отметил, что у Ми-38 очень вместительный салон и, несмотря на габариты, высокая скорость - больше, чем у Ми-8. После осмотра вертолетной техники Лукашенко отправился в аэропорт Казани. Прощаясь с Миннихановым у трапа самолета, президент Белоруссии поблагодарил за теплый прием и отметил высокую организацию саммита. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

россия

белоруссия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши. 2024-10-24T17:43 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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