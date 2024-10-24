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Путин прокомментировал обвинения в адрес России по ценам на энергоресурсы

Путин прокомментировал обвинения в адрес России по ценам на энергоресурсы - РИА Новости, 24.10.2024

Путин прокомментировал обвинения в адрес России по ценам на энергоресурсы

Запад, обвиняя Россию в росте цен на энергоресурсы, пытается свалить с больной головы на здоровую, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:02

2024-10-24T19:02

2024-10-24T19:19

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в росте цен на энергоресурсы, пытается свалить с больной головы на здоровую, заявил президент РФ Владимир Путин."Это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и сфере внутренней политики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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