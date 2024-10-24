https://ria.ru/20241024/putin-1979692330.html

Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"

Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" - РИА Новости, 24.10.2024

Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:06

2024-10-24T00:06

2024-10-24T00:06

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции. Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Это итоговое мероприятие в рамках председательства России в объединении. Во вторник лидеры стран БРИКС провели заседания в узком и расширенном форматах. На полях саммита Путин также встретился с рядом зарубежных лидеров, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Широкий круг вопросов Саммит БРИКС продолжится в четверг в формате "аутрич/ БРИКС+". Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. В мероприятии планируется участие лидеров почти 40 стран, представляющих Глобальный Юг, и глав многосторонних организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможна еще дискуссия. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, формат "аутрич/БРИКС+" в начале пройдет в виде заседания, а затем продолжится за обеденным столом. Встречу в формате "аутрич/БРИКС+" анонсировал и президент Путин. На торжественном приеме по случаю саммита глава государства сообщил, что такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с партнерами. Он отметил, что страны рассмотрят волнующие мировое сообщество вопросы - устойчивое развитие, искоренение бедности, мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптацию к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова. Кроме того, сообщалось, что участники обсудят вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности. Также особое внимание представители делегаций уделят обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством Путина приняли казанскую декларацию, где в том числе выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций. Итоговая пресс-конференцияПомимо международной повестки у Путина на третий день работы в Казани планируется пресс-конференция. На ней глава государства подведет итоги саммита БРИКС и ответит на вопросы российских журналистов по ключевым темам. Предстоящее мероприятие станет второй встречей Путина с представителями СМИ в рамках мероприятий БРИКС. В преддверии саммита в Москве российский лидер встречался с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, в том числе Китая, Индии, Египта, ОАЭ и Бразилии. Журналистов интересовали вопросы о расширении БРИКС, системе взаимных расчетов для стран объединения, о прекращении кровопролития на Ближнем Востоке, о позициях Китая, США и России в современном мироустройстве. Отдельный блок вопросов на встрече касался украинского кризиса. В частности, Путин подверг сомнению, что Украина способна создать ядерное оружие, и напомнил, что любой шаг Киева в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, отмечал глава государства. Также Путин заявлял, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе документа, выработанного по итогам переговоров в Стамбуле. Президент подчеркивал, что Россия не против вернуться к переговорам, и указывал на то, что не она прервала их. При этом, по словам Путина, Россия внимательно смотрит на инициативы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации и понимает их настрой завершить конфликт как можно быстрее и мирно.

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Дарья Буймова

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