Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"
Путин 24 октября проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции.
Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Это итоговое мероприятие в рамках председательства России в объединении. Во вторник лидеры стран БРИКС провели заседания в узком и расширенном форматах. На полях саммита Путин также встретился с рядом зарубежных лидеров, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом.
Широкий круг вопросов
Саммит БРИКС продолжится в четверг в формате "аутрич/ БРИКС+". Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
В мероприятии планируется участие лидеров почти 40 стран, представляющих Глобальный Юг, и глав многосторонних организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможна еще дискуссия. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, формат "аутрич/БРИКС+" в начале пройдет в виде заседания, а затем продолжится за обеденным столом.
Встречу в формате "аутрич/БРИКС+" анонсировал и президент Путин. На торжественном приеме по случаю саммита глава государства сообщил, что такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с партнерами. Он отметил, что страны рассмотрят волнующие мировое сообщество вопросы - устойчивое развитие, искоренение бедности, мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптацию к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова.
Кроме того, сообщалось, что участники обсудят вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности.
Также особое внимание представители делегаций уделят обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством Путина приняли казанскую декларацию, где в том числе выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций.
Итоговая пресс-конференция
Помимо международной повестки у Путина на третий день работы в Казани планируется пресс-конференция. На ней глава государства подведет итоги саммита БРИКС и ответит на вопросы российских журналистов по ключевым темам. Предстоящее мероприятие станет второй встречей Путина с представителями СМИ в рамках мероприятий БРИКС.
В преддверии саммита в Москве российский лидер встречался с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, в том числе Китая, Индии, Египта, ОАЭ и Бразилии. Журналистов интересовали вопросы о расширении БРИКС, системе взаимных расчетов для стран объединения, о прекращении кровопролития на Ближнем Востоке, о позициях Китая, США и России в современном мироустройстве.
Отдельный блок вопросов на встрече касался украинского кризиса. В частности, Путин подверг сомнению, что Украина способна создать ядерное оружие, и напомнил, что любой шаг Киева в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, отмечал глава государства.
Также Путин заявлял, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе документа, выработанного по итогам переговоров в Стамбуле. Президент подчеркивал, что Россия не против вернуться к переговорам, и указывал на то, что не она прервала их. При этом, по словам Путина, Россия внимательно смотрит на инициативы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации и понимает их настрой завершить конфликт как можно быстрее и мирно.