Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979692330.html
Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"
Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" - РИА Новости, 24.10.2024
Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"
Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:06
2024-10-24T00:06
в мире
россия
китай
казань
владимир путин
си цзиньпин
реджеп тайип эрдоган
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89e088e45f261e92a4809ea5ee832b5e.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции. Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Это итоговое мероприятие в рамках председательства России в объединении. Во вторник лидеры стран БРИКС провели заседания в узком и расширенном форматах. На полях саммита Путин также встретился с рядом зарубежных лидеров, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Широкий круг вопросов Саммит БРИКС продолжится в четверг в формате "аутрич/ БРИКС+". Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. В мероприятии планируется участие лидеров почти 40 стран, представляющих Глобальный Юг, и глав многосторонних организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможна еще дискуссия. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, формат "аутрич/БРИКС+" в начале пройдет в виде заседания, а затем продолжится за обеденным столом. Встречу в формате "аутрич/БРИКС+" анонсировал и президент Путин. На торжественном приеме по случаю саммита глава государства сообщил, что такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с партнерами. Он отметил, что страны рассмотрят волнующие мировое сообщество вопросы - устойчивое развитие, искоренение бедности, мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптацию к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова. Кроме того, сообщалось, что участники обсудят вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности. Также особое внимание представители делегаций уделят обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством Путина приняли казанскую декларацию, где в том числе выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций. Итоговая пресс-конференцияПомимо международной повестки у Путина на третий день работы в Казани планируется пресс-конференция. На ней глава государства подведет итоги саммита БРИКС и ответит на вопросы российских журналистов по ключевым темам. Предстоящее мероприятие станет второй встречей Путина с представителями СМИ в рамках мероприятий БРИКС. В преддверии саммита в Москве российский лидер встречался с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, в том числе Китая, Индии, Египта, ОАЭ и Бразилии. Журналистов интересовали вопросы о расширении БРИКС, системе взаимных расчетов для стран объединения, о прекращении кровопролития на Ближнем Востоке, о позициях Китая, США и России в современном мироустройстве. Отдельный блок вопросов на встрече касался украинского кризиса. В частности, Путин подверг сомнению, что Украина способна создать ядерное оружие, и напомнил, что любой шаг Киева в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, отмечал глава государства. Также Путин заявлял, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе документа, выработанного по итогам переговоров в Стамбуле. Президент подчеркивал, что Россия не против вернуться к переговорам, и указывал на то, что не она прервала их. При этом, по словам Путина, Россия внимательно смотрит на инициативы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации и понимает их настрой завершить конфликт как можно быстрее и мирно.
https://ria.ru/20241023/putin-1979674843.html
https://ria.ru/20241022/putin-1979219630.html
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979686594.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a62eefc24664e8188211a9125b66125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казань, владимир путин, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"

Путин 24 октября проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет в Казани заседание в формате "аутрич/БРИКС+" и подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции.
Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Это итоговое мероприятие в рамках председательства России в объединении. Во вторник лидеры стран БРИКС провели заседания в узком и расширенном форматах. На полях саммита Путин также встретился с рядом зарубежных лидеров, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом.
Тост Путина за процветание народов стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин на саммите БРИКС поднял тост за укрепление взаимодействия
Вчера, 20:45

Широкий круг вопросов

Саммит БРИКС продолжится в четверг в формате "аутрич/ БРИКС+". Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
В мероприятии планируется участие лидеров почти 40 стран, представляющих Глобальный Юг, и глав многосторонних организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможна еще дискуссия. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, формат "аутрич/БРИКС+" в начале пройдет в виде заседания, а затем продолжится за обеденным столом.
Встречу в формате "аутрич/БРИКС+" анонсировал и президент Путин. На торжественном приеме по случаю саммита глава государства сообщил, что такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с партнерами. Он отметил, что страны рассмотрят волнующие мировое сообщество вопросы - устойчивое развитие, искоренение бедности, мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптацию к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова.
Кроме того, сообщалось, что участники обсудят вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности.
Также особое внимание представители делегаций уделят обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством Путина приняли казанскую декларацию, где в том числе выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС
22 октября, 00:07

Итоговая пресс-конференция

Помимо международной повестки у Путина на третий день работы в Казани планируется пресс-конференция. На ней глава государства подведет итоги саммита БРИКС и ответит на вопросы российских журналистов по ключевым темам. Предстоящее мероприятие станет второй встречей Путина с представителями СМИ в рамках мероприятий БРИКС.
В преддверии саммита в Москве российский лидер встречался с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, в том числе Китая, Индии, Египта, ОАЭ и Бразилии. Журналистов интересовали вопросы о расширении БРИКС, системе взаимных расчетов для стран объединения, о прекращении кровопролития на Ближнем Востоке, о позициях Китая, США и России в современном мироустройстве.
Отдельный блок вопросов на встрече касался украинского кризиса. В частности, Путин подверг сомнению, что Украина способна создать ядерное оружие, и напомнил, что любой шаг Киева в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, отмечал глава государства.
Также Путин заявлял, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе документа, выработанного по итогам переговоров в Стамбуле. Президент подчеркивал, что Россия не против вернуться к переговорам, и указывал на то, что не она прервала их. При этом, по словам Путина, Россия внимательно смотрит на инициативы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации и понимает их настрой завершить конфликт как можно быстрее и мирно.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле
Вчера, 22:52
 
В миреРоссияКитайКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала