https://ria.ru/20241024/briks-1979791906.html

Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС

Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС

Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:35

2024-10-24T13:35

2024-10-24T13:35

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казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС. "Уважаемый господин президент (Касым-Жомарт Токаев - ред.), вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию БРИКС, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны БРИКС, - это реальные весомые составляющие нашего взаимодействия. Конечно, важна логистика. Мы это понимаем и придаем ей огромное значение. Надеемся на активное участие в нашей совместной работе", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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Ольга Фомченкова

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