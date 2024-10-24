Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС
Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС
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Работа XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС.
"Уважаемый господин президент (Касым-Жомарт Токаев - ред.), вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию БРИКС, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны БРИКС, - это реальные весомые составляющие нашего взаимодействия. Конечно, важна логистика. Мы это понимаем и придаем ей огромное значение. Надеемся на активное участие в нашей совместной работе", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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