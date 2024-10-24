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Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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13:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979791906.html
Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС
Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:35
2024-10-24T13:35
в мире
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казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС. "Уважаемый господин президент (Касым-Жомарт Токаев - ред.), вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию БРИКС, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны БРИКС, - это реальные весомые составляющие нашего взаимодействия. Конечно, важна логистика. Мы это понимаем и придаем ей огромное значение. Надеемся на активное участие в нашей совместной работе", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, казань
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань
Путин надеется на активное участие Казахстана в работе БРИКС

Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на активное участие Казахстана в работе БРИКС.
"Уважаемый господин президент (Касым-Жомарт Токаев - ред.), вы обратили внимание и дали хорошую оценку развитию БРИКС, а также сказали о том, что 50% торгового оборота вашей страны приходится на страны БРИКС, - это реальные весомые составляющие нашего взаимодействия. Конечно, важна логистика. Мы это понимаем и придаем ей огромное значение. Надеемся на активное участие в нашей совместной работе", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКазань
 
 
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