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Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
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15:43 23.10.2024 (обновлено: 16:08 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/tokaev-1979589219.html
Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани
Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:43
2024-10-23T16:08
казахстан
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касым-жомарт токаев
юрий ушаков
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана."Касым-Жомарт Токаев приглашен президентом Российской Федерации. Он примет участие в заседаниях формата "БРИКС плюс", — говорится в релизе.В начале октября Токаев приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ. Президент Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет рада видеть лидеров постсоветских республик на встрече в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани.На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР Токаев говорил о готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала объединения в качестве государства-участника. Но официальную заявку республика не подавала, а на прошлой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Астана воздержится от такого шага, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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казахстан, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, касым-жомарт токаев, юрий ушаков, брикс, в мире
Казахстан, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, Касым-Жомарт Токаев, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"Касым-Жомарт Токаев приглашен президентом Российской Федерации. Он примет участие в заседаниях формата "БРИКС плюс", — говорится в релизе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
В начале октября Токаев приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ. Президент Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет рада видеть лидеров постсоветских республик на встрече в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани.
На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР Токаев говорил о готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала объединения в качестве государства-участника. Но официальную заявку республика не подавала, а на прошлой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Астана воздержится от такого шага, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
КазахстанСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияКазаньКасым-Жомарт ТокаевЮрий УшаковБРИКСВ мире
 
 
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