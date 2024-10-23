https://ria.ru/20241023/tokaev-1979589219.html

Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024

Токаев прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:43

2024-10-23T15:43

2024-10-23T16:08

казахстан

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана."Касым-Жомарт Токаев приглашен президентом Российской Федерации. Он примет участие в заседаниях формата "БРИКС плюс", — говорится в релизе.В начале октября Токаев приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ. Президент Владимир Путин заявил тогда, что Россия будет рада видеть лидеров постсоветских республик на встрече в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани.На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР Токаев говорил о готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала объединения в качестве государства-участника. Но официальную заявку республика не подавала, а на прошлой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Астана воздержится от такого шага, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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