https://ria.ru/20241023/britaniya-1979555768.html

СМИ раскрыли, на кого союзники Лондона променяли Британию

СМИ раскрыли, на кого союзники Лондона променяли Британию - РИА Новости, 23.10.2024

СМИ раскрыли, на кого союзники Лондона променяли Британию

Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения, что свидетельствует о снижении... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:04

2024-10-23T14:04

2024-10-23T14:04

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брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения, что свидетельствует о снижении влияния Британии, считает газета Politico. Встреча глав правительств стран Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, в ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер. По данным издания, в этот раз саммит Содружества посетят представители 55 стран. Это мероприятие проходит одновременно с саммитом БРИКС в России, который продлится с 22 по 24 октября. "Список гостей этого года подчеркивает, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, которые обычно присутствуют (на встрече - ред.), оба планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС", - пишет газета. Как отмечает Politico, премьеры Шри-Ланки и Канады также не поедут на мероприятие в Самоа в этом году. Кроме того, по данным издания, длительность поездки Стармера будет сокращена. По оценке издания, все это - показатель снижения влияния Великобритании. Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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в мире, россия, великобритания, самоа, кир стармер, карл iii, нарендра моди, брикс, содружество наций, саммит брикс в казани в 2024 году