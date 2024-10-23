СМИ раскрыли, на кого союзники Лондона променяли Британию
Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения, что свидетельствует о снижении влияния Британии, считает газета Politico.
Встреча глав правительств стран Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, в ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер. По данным издания, в этот раз саммит Содружества посетят представители 55 стран. Это мероприятие проходит одновременно с саммитом БРИКС в России, который продлится с 22 по 24 октября.
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"Список гостей этого года подчеркивает, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, которые обычно присутствуют (на встрече - ред.), оба планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС", - пишет газета.
По оценке издания, все это - показатель снижения влияния Великобритании.
Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.