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Премьер Индии завершил визит в Казань на саммит БРИКС

Премьер Индии завершил визит в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Премьер Индии завершил визит в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой визит в Казань на саммит БРИКС и вылетает на родину. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:58

2024-10-23T19:58

2024-10-23T19:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой визит в Казань на саммит БРИКС и вылетает на родину. "Премьер-министр Моди вылетает в Нью-Дели", - сообщает издание Times of India. Ранее первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что премьер Индии вернется в Нью-Дели вечером 23 октября из-за неотложных дел на родине. Как сообщил МИД Индии, в ближайших планах Моди – встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибудет в Нью-Дели с официальным визитом для участия в межправительственных консультациях двух стран. После отъезда Моди индийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который представит Индию на саммите "БРИКС плюс" 24 октября. В ходе визита на саммит БРИКС премьер-министр Индии провел ряд двусторонних встреч, в частности с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году. Еще одной важной встречей стали двусторонние переговоры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином. Прошедшие переговоры - первая двусторонняя встреча Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх. Последний раз лидеры Индии и Китая проводили двустороннюю встречу в октябре 2019 года, когда Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом. Также на полях саммита БРИКС в Казани Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

https://ria.ru/20241023/vstrecha-1979635927.html

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