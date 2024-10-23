https://ria.ru/20241023/briks-1979664553.html

Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака

Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака - РИА Новости, 23.10.2024

Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака

Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:24

2024-10-23T19:24

2024-10-23T19:24

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов встречал прибывающих на саммит БРИКС руководителей государств в аэропорту Казани, угощая их у трапа самолета русским караваем и татарским чак-чаком. "Хлеб-соль и чак-чак - это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. Для встречи гостей на саммит БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что угоститься могли не только лидеры государств, но и все прибывшие делегации. Более того, для желающих в национальном комплексе "Туган авылым" (родная деревня) даже организован мастер класс по приготовлению чак-чака. Чак-чак - национальный татарский десерт, представляющий собой обжаренные во фритюре кусочки теста, политые медовым сиропом и уложенные обычно в виде горки. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979507178.html

https://ria.ru/20241020/briks-1978965602.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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65 порций чак-чака: как делают традиционное угощение для гостей саммита Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана и показали, как делается традиционное угощение. 2024-10-23T19:24 true PT0M38S

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россия, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, саммит брикс в казани в 2024 году