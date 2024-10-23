Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака
Минниханов: для встречи гостей саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встречал прибывающих на саммит БРИКС руководителей государств в аэропорту Казани, угощая их у трапа самолета русским караваем и татарским чак-чаком.
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"Хлеб-соль и чак-чак - это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. Для встречи гостей на саммит БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что угоститься могли не только лидеры государств, но и все прибывшие делегации. Более того, для желающих в национальном комплексе "Туган авылым" (родная деревня) даже организован мастер класс по приготовлению чак-чака.
Чак-чак - национальный татарский десерт, представляющий собой обжаренные во фритюре кусочки теста, политые медовым сиропом и уложенные обычно в виде горки.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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