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Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака - РИА Новости, 23.10.2024
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19:24 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979664553.html
Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака
Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака - РИА Новости, 23.10.2024
Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака
Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:24
2024-10-23T19:24
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов встречал прибывающих на саммит БРИКС руководителей государств в аэропорту Казани, угощая их у трапа самолета русским караваем и татарским чак-чаком. "Хлеб-соль и чак-чак - это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. Для встречи гостей на саммит БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что угоститься могли не только лидеры государств, но и все прибывшие делегации. Более того, для желающих в национальном комплексе "Туган авылым" (родная деревня) даже организован мастер класс по приготовлению чак-чака. Чак-чак - национальный татарский десерт, представляющий собой обжаренные во фритюре кусочки теста, политые медовым сиропом и уложенные обычно в виде горки. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html
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россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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7 495 645-6601
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60
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65 порций чак-чака: как делают традиционное угощение для гостей саммита
Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана и показали, как делается традиционное угощение.
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россия, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Для встречи гостей саммита БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака

Минниханов: для встречи гостей саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Для встречи гостей саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встречал прибывающих на саммит БРИКС руководителей государств в аэропорту Казани, угощая их у трапа самолета русским караваем и татарским чак-чаком.
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"Хлеб-соль и чак-чак - это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. Для встречи гостей на саммит БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что угоститься могли не только лидеры государств, но и все прибывшие делегации. Более того, для желающих в национальном комплексе "Туган авылым" (родная деревня) даже организован мастер класс по приготовлению чак-чака.
Чак-чак - национальный татарский десерт, представляющий собой обжаренные во фритюре кусочки теста, политые медовым сиропом и уложенные обычно в виде горки.
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Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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20 октября, 10:59
 
РоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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