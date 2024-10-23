Рейтинг@Mail.ru
"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.10.2024 (обновлено: 22:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979584179.html
"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС
"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС
Новый многополярный порядок в лице БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:29
2024-10-23T22:05
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
германия
россия
сша
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979496557_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_bdcf2f37970a6aca5ce2ea2d15bfddeb.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новый многополярный порядок в лице БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X."Подумайте, какая глупость — тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела", — написал он.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на нем будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/briks-1979575407.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979496557_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_45a01eec3f4cbcd17bff381f541c58cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, германия, россия, сша, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Германия, Россия, США, БРИКС
"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС

Дотком: БРИКС отобрала власть у США без единого выстрела

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНеформальный обед глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Неформальный обед глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Неформальный обед глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новый многополярный порядок в лице БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.
"Подумайте, какая глупость — тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике
Вчера, 14:57
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на нем будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСупруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани.
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии, Зинаш Маячив Бере (слева) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа) во время мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик во время посещения мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.

Участницы во время посещения мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкУчастницы XVI саммита БРИКС в Казани. В центре: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане
Участницы XVI саммита БРИКС в Казани. В центре: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии, Зинаш Маячив Бере (в центре) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Участницы XVI саммита БРИКС в Казани

Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10
Участницы XVI саммита БРИКС в Казани. В центре: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреГерманияРоссияСШАБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала