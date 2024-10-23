https://ria.ru/20241023/briks-1979584179.html

"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС

"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

"Без единого выстрела": в Германии рассказали, что сделала БРИКС

Новый многополярный порядок в лице БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

2024-10-23T22:05

саммит брикс в казани в 2024 году

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брикс

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новый многополярный порядок в лице БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X."Подумайте, какая глупость — тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела", — написал он.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на нем будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1979575407.html

германия

россия

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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, германия, россия, сша, брикс