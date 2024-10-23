Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.
Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.
Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).
Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.
Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.
Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.
Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.
Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.
В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.
В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.
Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.
Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.
Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.