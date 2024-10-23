Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод

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Параллельно с переговорами лидеров стран БРИКС в Казани проходит программа для первых леди: по плану — посещение храма и мечети, осмотр достопримечательностей, показ мод.