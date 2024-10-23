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Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод - РИА Новости, 23.10.2024
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14:40 23.10.2024 (обновлено: 14:51 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979558314.html
Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод
Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод - РИА Новости, 23.10.2024
Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод
Параллельно с переговорами лидеров стран БРИКС в Казани проходит программа для первых леди: по плану — посещение храма и мечети, осмотр достопримечательностей, показ мод.
2024-10-23T14:40
2024-10-23T14:51
фото
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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фото, фото, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Фото, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году

Программа для первых леди на саммите БРИКС: экскурсии и показ мод

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Параллельно с переговорами лидеров стран БРИКС в Казани проходит программа для первых леди: по плану — посещение храма и мечети, осмотр достопримечательностей, показ мод.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСупруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани.
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани
Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик (справа) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии, Зинаш Маячив Бере (слева) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (слева) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа) во время мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане (справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик во время посещения мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Показ мод в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

Показ моды в рамках женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Модный показ в рамках женской программы XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.

Участницы во время посещения мероприятий женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

В центре: супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкУчастницы XVI саммита БРИКС в Казани. В центре: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане
Участницы XVI саммита БРИКС в Казани. В центре: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии, Зинаш Маячив Бере (в центре) во время посещения экскурсии женской программы XVI саммита БРИКС в Казани

Представитель организации первых леди Африки, супруга премьер-министра Эфиопии Зинаш Маячив Бере (в центре) на экскурсии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Участницы XVI саммита БРИКС в Казани

Вторая слева: супруга президента Республики Сербской Милорада Додика Снежана Додик. Третья слева: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Справа: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10
 
ФотоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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