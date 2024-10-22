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Россия столкнулась с трудностями при переводе долевого взноса в бюджет ШОС - РИА Новости, 22.10.2024
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13:17 22.10.2024 (обновлено: 13:25 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/shos-1979306373.html
Россия столкнулась с трудностями при переводе долевого взноса в бюджет ШОС
Россия столкнулась с трудностями при переводе долевого взноса в бюджет ШОС - РИА Новости, 22.10.2024
Россия столкнулась с трудностями при переводе долевого взноса в бюджет ШОС
РФ сталкивается с затруднениями при переводе долевого взноса в бюджет Шанхайской организации сотрудничества, заявил специальный представитель президента России... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:17
2024-10-22T13:25
в мире
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китай
пакистан
бахтиер хакимов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. РФ сталкивается с затруднениями при переводе долевого взноса в бюджет Шанхайской организации сотрудничества, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Это не секрет, но мы, например, а я имею в виду - российская сторона - сталкиваемся с серьезными затруднениями в части перевода нашего долевого взноса в общий бюджет ШОС, потому что банк находится в Китае, а, согласно базовым документам, долевой взнос вносится только в долларах США", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по итогам заседания глав правительств ШОС в Пакистане. По его словам, эту проблему в условиях, когда ряд государств находится под санкциями, нужно решать, именно поэтому тема перехода на национальные валюты в ШОС присутствует. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099326.html
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в мире, россия, китай, пакистан, бахтиер хакимов, шос
В мире, Россия, Китай, Пакистан, Бахтиер Хакимов, ШОС
Россия столкнулась с трудностями при переводе долевого взноса в бюджет ШОС

Хакимов: из-за санкций перевод долевого взноса РФ в бюджет ШОС затруднен

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. РФ сталкивается с затруднениями при переводе долевого взноса в бюджет Шанхайской организации сотрудничества, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Это не секрет, но мы, например, а я имею в виду - российская сторона - сталкиваемся с серьезными затруднениями в части перевода нашего долевого взноса в общий бюджет ШОС, потому что банк находится в Китае, а, согласно базовым документам, долевой взнос вносится только в долларах США", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по итогам заседания глав правительств ШОС в Пакистане.
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По его словам, эту проблему в условиях, когда ряд государств находится под санкциями, нужно решать, именно поэтому тема перехода на национальные валюты в ШОС присутствует.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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