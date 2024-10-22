https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие торговли между Россией и Китаем

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие торговли между Россией и Китаем - РИА Новости, 22.10.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие торговли между Россией и Китаем

Экономические отношения между Россией и Китаем развиваются, несмотря на внешние обстоятельства, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:51

2024-10-22T16:51

2024-10-22T22:47

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Экономические отношения между Россией и Китаем развиваются, несмотря на внешние обстоятельства, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Казани на полях саммита БРИКС."После прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе — августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%, по китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется", — сказал российский лидер.Он отметил, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина носит равноправный и неконъюнктурный характер. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая."Мы вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле", — сказал глава КНР.Китайский лидер указал, что отношения двух стран за десять лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией.Как отметил Путин, сотрудничество России и Китая — один из главных стабилизирующих факторов в мире, страны наращивают координацию в сфере глобальной безопасности и справедливого миропорядка.Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. В 2023-м товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти.Саммит БРИКС-2024Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.У Путина запланирована серия международных контактов. Сегодня он уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

https://ria.ru/20241022/peskov-1979334106.html

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Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани 2024-10-22T16:51 true PT0M08S

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